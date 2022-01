WTA Melbourne 2: Anisimova torna in finale dopo 3 anni, Sasnovich dopo 4

Finale inedita nel WTA 250 di Melbourne Park, il Melbourne Summer Set 2, con Amanda Anisimova che giocherà per il titolo per la prima volta da Bogotà 2019 e lo farà contro Aliaksandra Sasnovich, che mancava da questo appuntamento addirittura da Brisbane 2018.

Il digiuno per entrambe si è spezzato in una giornata che ha visto la statunitense abbattere Daria Kasatkina lasciandole appena due game (6-2 6-0) mentre la bielorussa si è imposta 7-6(4) 2-6 6-3 contro Ann Li.

Buona settimana per entrambe, per Sasnovich cominciata addirittura nelle qualificazioni e proseguita con un pizzico di aiuto dalla sorte che le ha tolto di mezzo Elise Mertens (numero 2 del seeding) all’esordio nel main draw a causa di un infortunio della belga e nei quarti Clara Tauson è stata costretta al ritiro quando però Sasnovich era avanti 6-3 2-0. Anisimova invece ha avuto un duro primo turno vinto 7-5 al terzo contro Alison Van Uytvanck e da lì è stato un cammino quasi perfetto, rimontando un set di ritardo contro Irina Camelia Begu ai quarti e spazzando via Sorana Cirstea e ora Kasatkina.

La novità del 2022 per lei è che ha cominciato a lavorare con Darren Cahill, ex coach di Simona Halep. Si sono uniti durante la off season e al momento sono in una collaborazione ancora temporanea per questa trasferta australiana, con la speranza da parte di Anisimova che possa continuare questo trend. Domani per lei potrebbe essere il secondo titolo della carriera dopo quello in Colombia, mentre per Sasnovich potrebbe essere il primo in una settimana che la rivedrà entrare nella top-100.

Risultati

A. Anisimova b. [3] D. Kasatkina 6-2 6-0

[Q] A. Sasnovich b. [7] A. Li 7-6(4) 2-6 6-3