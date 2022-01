WTA Melbourne 1: Halep si riscatta. In finale sfida Kudermetova, Osaka si ritira

Simona Halep ha dimenticato in fretta la pessima giornata dei quarti di finale contro Viktorija Golubic riscattandosi e cambiando completamente registro nella semifinale del WTA 250 di Melbourne contro Qinwen Zheng.

La rumena si è imposta contro la cinese, proveniente dalle qualificazioni, per 6-3 6-2 e affronterà nella finale del Melbourne Summer Set Veronika Kudermetova, che ha approfittato del ritiro precauzionale di Naomi Osaka per un riaffiorare del suo ormai cronico fastidio agli addominali.

Nell’unica semifinale giocata la sensazione di dominio territoriale dell’ex numero 1 del mondo è stata oggi enorme. Zheng non giocava nemmeno male, ma un immediato break di ritardo l’ha spinta subito a rincorrere e messo l’avversaria nelle condizioni migliori. Tutto sommato prendeva soluzioni giuste, cercava di caricare il proprio dritto per far saltare la palla ed evitare di dare ad Halep un colpo abbastanza comodo mentre col rovescio doveva tentare soprattutto le chiusure degli scambi, ma di fatto si è vista tutta la sua inesperienza nell’affrontare una giocatrice di questo spessore.

Nulla di più accettabile, essendo poi questo il primo tabellone ufficiale WTA della carriera, e malgrado la delusione c’è un cammino cominciato dalle qualificazioni e giusto fino alla sfida per la finale senza veri rimpianti. Il ritmo di Halep era troppo alto per lei. Il servizio che ieri era addirittura arrivato in doppia cifra coi doppi falli oggi è stato granitico: zero doppi errori, zero palle break concesse. La profondità, soprattutto, impediva a Zheng di uscire da quella presa asfissiante che aveva se non tramite colpi non sostenibili in maniera costante nell’arco della partita.

Un nuovo break sul 5-3 ha segnato il primo set e nel secondo, sul 2-1, il nuovo allungo definitivo con Zheng calata prima della fine. Per Halep questa è la seconda finale WTA consecutiva dopo Cluj, a fine ottobre 2021, e contro di lei avrà appunto Kudermetova, alla terza finale nel circuito maggiore della carriera. La russa ha beneficiato del ritiro di Osaka che ha citato i suoi cronici (ormai) problemi all’addome come causa del ritiro, dopo le diverse partite giocate in serie a seguito dei 4 mesi di stop. E questo per lei è davvero un peccato, perché è almeno dall’estate del 2017 che soffre ciclicamente di fastidi di questo genere, più o meno gravi, come avvenuto anche lo scorso anno nel Gippsland Trophy nella settimana prima dell’Australian Open.

Risultati

[3] V. Kudermetova b. [1] N. Osaka walkover

[2] S. Halep b. [Q] Q. Zheng 6-3 6-2