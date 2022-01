WTA Melbourne 1: Halep si libera di Ruse. Anche Osaka ai quarti, sfiderà Petkovic

Simona Halep accede ai quarti di finale del WTA 250 di Melbourne, in corso di svolgimento a Melbourne Park nei campi tradizionalmente riservati all’Australian Open.

Tutto molto semplice per la rumena, che dopo un primo set nel match d’esordio contro Destanee Aiava concluso 6-4 ha lasciato sempre le briciole nei tre parziali disputati. Ieri il primo turno è stato completato con un 6-4 6-2, oggi 6-2 6-1 alla connazionale Elena Gabriela Ruse.

Buone indicazioni dalla ex numero 1 del mondo, sebbene ancora il dritto non sembra avere la spinta giusta per quando ci saranno di fronte avversarie di caratura maggiore. Da un certo punto di vista van bene vedere punteggi così netti quando la differenza è effettivamente molto ampia rispetto alle rivali, ma a maggior ragione per lei è giusto capire dove dover crescere e quanti margini possono esserci, con un’avversaria al prossimo turno che già ha una caratura diversa. Viktorija Golubic, reduce da un eccellente 2021 e l’ingresso in top-50, ha superato comodamente la qualificata Lesley Pattinama Kerkhove 6-3 6-0.

Un 250 per Halep diventa a maggior ragione uno scenario adatto: rispetto ad Adelaide dove era pieno, al via, di ottime giocatrici qui è un ambiente più rilassato. Non fosse che assieme a lei è capitata anche Naomi Osaka, anche lei al rientro in campo dopo un 2021 semplicemente da dimenticare da maggio in avanti.

La giapponese ha avuto una partita molto simile alla rumena. Nettamente superiore all’avversaria, Maryna Zanevska, ha concesso appena due game per un agevole 6-1 6-1 che ha cancellato i patimenti dell’esordio e l’ha fatta vivere una serata molto tranquilla sulla Rod Laver Arena, alzando e abbassando il livello a piacere, vincendo il 90% dei punti al servizio e dominando da fondo campo. Nulla però di particolare, ancora, e magari già dai quarti di finale quando si troverà di fronte Andrea Petkovic (7-5 2-6 6-4 contro Clara Burel) si potrà avere qualche informazione in più.

Risultati

[1] N. Osaka b. M. Zanevska 6-1 6-1

A. Petkovic b. C. Burel 7-5 2-6 6-4

[3] V. Kudermetova vs M. Brengle

A. Potapova b. [Q] A. Bondar 6-4 6-7(4) 7-5

A. Konjuh b. K. Kanepi 6-2 3-6 6-3

[Q] Q. Zheng b. V. Zvonareva 5-7 7- 6-4

[6] V. Golubic b. [Q] L. Pattinama Kerkhove 6-3 6-0

[2] S. Halep b. E. G. Ruse 6-2 6-1