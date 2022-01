WTA Adelaide: derby Gauff-Keys in semifinale, Zidansek spezza egemonia statunitense

Non fosse stato per il tiratissimo successo di Tamara Zidansek contro Lauren Davis, il tabellone del WTA 250 di Adelaide avrebbe avuto in semifinale soltanto giocatrici statunitensi.

La slovena, numero 4 del seeding, si è imposta per 7-6(4) 7-6(7) e giocherà domani per la sua prima finale stagionale contro Alison Riske, che ha approfittato del ritiro di Madison Brengle sul 3-3.

Nella parte bassa del tabellone, altra bella prova di Cori Gauff che ha battuto 6-3 6-4 Ana Konjuh e avrà ora il derby statunitense contro Madison Keys, ritrovata in semifinale in un appuntamento WTA per la prima volta da Brisbane 2020 battendo 6-3 3-6 6-3 Liudmila Samsonova.

Risultati

A. Riske b. M. Brengle 3-3 ritiro

[4] T. Zidansek b. [Q] L. Davis 7-6(4) 7-6(7)

[3] C. Gauff b. [ALT] A. Konjuh 6-3 6-4

M. Keys b. [8] L. Samsonova 6-3 3-6 6-3