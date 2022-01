Tsitsipas viene a capo di Paire, Medvedev facile, fuori Bautista

Altra giornata tranquilla all’Australian Open, con i favoriti Tsitsipas e Medvedev che hanno vinto i loro match anche se in modo diverso. Del resto diversi erano i loro avversari, l’abbordabile Van De Zandschulp per Medvedev e l’imprevedibile Paire per Tsitsipas. Il greco ha faticato forse un po’ più del previsto, cedendo anche un set all’estroso francese, che in questo torneo ha cercato di giocare controllando il suo carattere e i suoi nervi. Paire ha giocato una partita “normale”, servendo molto bene per tutto il match e provando a mettere in difficoltà Tsitsipas in risposta. Aiutato dalla condizione ancora approssimativa di Tsitsipas, Paire ha potuto vincere il terzo set e sembrava persino avviato a rendere la vita complicata a lungo al numero 4 del mondo, concedendo davvero poco al servizio. Purtroppo per lui sul 4-5 del quarto è incappato in due doppi falli che hanno aiutato non poco Tsitsipas a riolvere la questione. Talmente in tensione Tsitsipas da non rendersi conto che la risposta finale valeva il match.

Tsitsipas troverà Taylor Fritz, che ha eliminato Roberto Bautista Agut in cinque set dopo una partita dall’andamento altalenante. Era cominciata con un Fritz ingiocabile che rifilava addirittura un bagel al frastornato spagnolo che però rimetteva a posto le idee, brekkava in apertura di secondo set lo statunitense e conservava il vantaggio fino alla fine. Bautista Agut sembrava aver trovato la chiave per mettere in difficoltà Fritz, chiudendo anche il terzo set per 6-3 ma di nuovo perdeva un po’ la misura dei colpi consentendo a Fritz di scappare via in paertura di quarto set. Bautista riusciva a recuperare sul 3 pari ma non bastava perché lo spagnolo faceva sempre più fatica a contrastare Fritz, che chiudeva il quarto set e poi ancora all’inizio del quinto metteva a segno l’allungo che sarà decisivo. Partita chiusa con un doppio fallo di Bautista, che ha risparmiato il fastidio dell’ultimo turno di battuta a Fritz.

Tutto facile per Medvedev che a differenza dello scorso US Open non ha perso set contro Boltic Van de Zandschulp. Il russo pare inscalfibile e sembra persino più efficace del solito al servizio, a dar retta almeno al modo con cui ha chiuso il primo set, quando dal 15-30 ha messo a segno 4 prime che hanno risolto il set. La serenità con cui gioca rimane ammirevole e davvero non si capisce bene come potrà farsi sfuggire questo torneo che lo consacrerà numero 1 del mondo. Anche il prossimo turno sarà poco più di una passeggiata contro Cressy, bravo a superare O’ Connell ma insomma.

Dopo due partite complicate Auger Aliassime stavotla ha travolto Daniel Evans, che forse ha pagato la lunga pausa tra il primo match e oggi. C’è stata partita un po’ nel primo set ma poi tutto facile per il canadese che aspetta uno tra Rublev e Cilic.

Terzo turno

P. Andujar-Alba vs [32] A. de Minaur

[Q] T. Daniel vs [11] J. Sinner

[20] T. Fritz b. [15] R. Bautista-Agut 6-0 3-6 3-6 6-4 6-3

[4] S. Tsitsipas b. B. Paire 6-3 7-5 6-7(3) 6-4

[5] Rublev vs [27] M. Cilic

[9] F. Auger-Aliassime b. [24] Evans 6-4 6-1 6-1

M. Cressy b. [WC] C. O’Connell 6-2 6-7(6) 6-3 6-2

[2] D. Medvedev b. B. Van De Zandschulp 6-4 6-4 6-2