ATP Melbourne: fuori Murray, si ritira Kyrgios

Iniziati i tornei di preparazione all’Australian Open a Melbourne si gioca il “Summer Set” con Nadal prima testa di serie e la presenza di Dimitrov, Murray e, sembrava, Kyrgios. L’australiano si è però ritirato e quindi dovremo attendere ancora per rivederlo all’opera. Nel frattempo ha perso anche Murray, sconfitto da Facundo Bagnis nel solito incontro tutto cuore ma insufficiente condizione fisica. Sempre bello vedere giocare Andy ma naturalmente gli interrogativi sul suo conto non sono destinati a placarsi.

Si sono giocati altre tre partite di primo turno con poco da segnalare, forse la sconfitta della testa di serie numero 7, Koepfer. In tabellone è intanto entrato Adnreas Seppi che ha superato le qualificazioni e affronterà a primo turno proprio quello che doveva essere l’avversario di Kyrgios, lo slovacco Molcan. Niente da fare per Vavassori invece, sconfitto in due tiebreak da Cressy.

Primo turno

T. Griekspoor vs [7] D. Koepfer 6-3 6-4

[8] M. McDonald b. P. Gojowczyk 6-0 6-3

B. Van De Zandschulp b. A. Mannarino 6-4 6-3

F. Bagnis b. [WC] A. Murray 6-3 5-7 6-3