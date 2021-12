ATP Cup: Djokovic non ci sarà. E gli Australian Open?

Lo vedremo in Australia oppure no? Dopo tante voci che si sono rincorse nell’ultimo periodo, Novak Djokovic scioglie le riserve sul primo evento a cui avrebbe dovuto partecipare: non sarà ufficialmente al via della ATP Cup 2022. La Serbia dunque dal 1 gennaio 2021 dovrà fare a meno del suo giocatore più rappresentativo.

Certo, ne va dello spettacolo a Sydney, ma inutile girarci intorno: gli occhi sono tutti puntati su Melbourne e il primo Slam dell’anno che inizierà il prossimo 17 gennaio. Quegli Australian Open di cui il serbo è il re indiscusso con le sue nove affermazioni in carriera.

I dubbi sulla partecipazione del numero 1 del mondo permangono. Si attendono dunque comunicazioni ufficiali.