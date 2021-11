WTA Finals: Badosa vede la semifinale. Sakkari, passi indietro rispetto all’esordio

[7] P. Badosa b. [4] M. Sakkari 7-6(4) 6-4

Non è ancora qualificata alle semifinali, Paula Badosa, ma manca veramente poco. La vittoria in due set nella sua seconda partita alle WTA Finals vale il primo posto in solitaria nel Gruppo Chichén Itzá con quattro set vinti e zero persi. Per la numero 7 del seeding già stasera, ora messicana, potrebbe arrivare il pass in caso di vittoria di Aryna Sabalenka o di un successo in tre set di Iga Swiatek.

Sia lei e sia Maria Sakkari non hanno entusiasmato. È venuta fuori una sfida abbastanza ruvida, dove a incidere è stata soprattutto la pessima giornata della greca che rispetto al match d’esordio contro Swiatek ha fatto tantissimi errori soprattutto col dritto e l’atteggiamento se due giorni fa era molto più propositivo oggi spesso si lamentava con se stessa, colpiva male e faceva scelte di cui poi era la prima a pentirsi.

Il match, comunque, ha regalato tanto equilibrio. Il risultato finale dice 7-6(4) 6-4 perché malgrado i 49 errori gratuiti commessi dalla greca Badosa non è stata impeccabile soprattutto nelle fasi decisive dei due set. Poco efficace se non al servizio, dove ha messo insieme 10 ace (con però 6 doppi falli) ma se non altro bilanciata tra vincenti e gratuiti (23 e 22). Paula ha preso un meritato break di vantaggio sul 3-2, ma sul 5-2 non ha approfittato dei tanti dritti dell’avversaria che decollavano fuori dal campo e sul 5-3 ha perso un brutto game al servizio da 30-0 sbagliando l’approccio ai punti decisivi, scegliendo per un debole palleggio centrale dove ha lasciato tempo e modo alla sua avversaria di colpire dritti abbastanza semplici verso l’angolo incrociato.

Giunte al tie-break, Badosa è di nuovo scappata fino al 5-2 ma qui ha giocato male un rovescio e si è aggrappata all’ace al centro per evitare problemi. Sul 6-3 ha di nuovo palleggiato centralmente senza capirci granché e sul 6-4 ha trovato un buon passante di dritto su un grave errore di valutazione della sua avversaria nel venire a rete. A livello agonistico la sfida era molto intrigante, ma i tanti errori stavano penalizzando lo spettacolo generale. Così anche nel secondo parziale dove Badosa ha fatto il break per il 2-1 con altri errori di Sakkari che non ha approfittato di alcune incertezze della spagnola per trovare subito la parità. Sull’1-3 ha tirato su un pesante game da 0-40 con sei palle break annullate e sul 3-4 ha fatto il controbreak trovando impreparata la sua avversaria nei pressi della rete, ma sbagliando di nuovo approccio nel nono game e buttando al vento la chance di passare avanti.

Sul 5-4 Badosa ha faticato per chiudere, ma l’ultimo dritto vincente della sua partita è un macigno pesantissimo nelle sorti del suo torneo. Al 99% è qualificata per le semifinali, e per lei (come anche per Sakkari) la partita di oggi può e deve rappresentare un passaggio a vuoto tra le difficoltà di Guadalajara e, per la greca, ancora qualche problema nel mantenere costanti i propri picchi di rendimento. Intanto, però, la stessa Maria deve guardare con molto ottimismo all’ultima giornata dove avrà Aryna Sabalenka perché queste partite sono terreno perfetto per lei per tirare fuori una reazione importante.