Next Gen Finals, implacabile Korda: l’avventura di Musetti finisce qui

Finisce il sogno milanese di Lorenzo Musetti, eliminato ai gironi alle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals in corso di svolgimento all’Allianz Arena di Milano.

A battere il 19enne di Carrara è stato Sebastian Korda, il figlio dell’ex n.2 del mondo Petr, vincitore di un Australian Open, che approda in semifinale come primo del girone B vincendo in tre set con il punteggio di 4-2, 4-3 (4), 4-2.

Musetti per accedere alle semifinali doveva battere lo statunitense cedendo al massimo un set, ma Korda (che ha due anni in più di Lorenzo, classe 2002) si è mostrato implacabile: dopotutto, era chiaro come fosse più in forma rispetto all’azzurro, autore di uno spettacolare partita contro Gaston ma piuttosto spento nella seconda parte della stagione, dopo l’incredibile partita giocata al Roland Garros contro Djokovic, dove era andato avanti addirittura di 2 set. Tutta esperienza per Musetti, non solo stasera ma tutto quello che è successo nel 2021.

Come secondo nel girone ha la meglio l’argentino Sebastian Baez che in precedenza aveva battuto il francese Hugo Gaston in tre set con il punteggio di 4-3 (2), 4-2, 4-2.

Nel girone A, si erano qualificati in precedenza lo spagnolo Carlos Alcaraz, grande favorito e vincitore di tre incontri su tre fino ad ora, e l’americano Brandon Nakashima