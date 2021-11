ATP Stoccolma: Murray fa il maestro, la strada di Sinner è ancora lunga

Si ferma al primo turno del torneo di Stoccolma il 2021 di Jannik Sinner, anno che il giovane azzurro ricorderà, visto l’ingresso in top10. Probabilmente un po’ scarico Sinner, che tornava in campo dopo la sconfitta contro Alcaraz a Parigi, ha giocato un match abbastanza mediocre, condito da errori insoliti nello scambio. Forse sarebbe bastato lo stesso se dall’altra parte non ci fosse stato Andy Murray, commovente come al solito nel prendere queste partite con lo stesso spirito di quando giocava le finali degli slam. Andy ha rischiato di andar sotto nel primo set e si è salvato con un ace, poi ha giocato un tiebreak sostanzialmente perfetto. Nel secondo set Sinner è calato ulteriormente e Murray ne ha approfittato per piazzare il break nel terzo game, grazie ad un dritto abbastanza semplice giocato largo da Jannik. Sinner si è intristito ulteriormente e ha chiuso il match perdendo un altro servizio sul 3-5, con Murray decisamente soddisfatto.

Ci sarà tempo per i bilanci di Sinner, che comunque non possono che essere positivi, ma forse una programmazione con meno “250” potrà aiutare l’altoatesino ad affrontare difficoltà un po’ più complesse di quelle che ha avuto finora. A Torino andrà sicuramente, magari ci scappa una partita, ma la speranza è che i suoi obiettivi non siano questi.

In precedenza aveva perso anche Andrea Vavassori, bravo a vincere il suo primo match nel tabellone principale di un torneo ATP ma che contro Shapovalov ha tenuto un solo set, il primo. riuscendo a portarlo al tiebreak dopo aver tolto il servizio al canadese quando serviva per il set. Tiebreak senza storia e da lì “Shapo” non ha più auto problemi.

Secondo turno

[WC] A. Murray b. [1] J. Sinner 7-6(4) 6-3

T. Paul b. [5] T. Fritz 6-4 6-4

[4] D. Evans b. A. Davidovich Fokina 7-6(5) 6-2

[8] F. Tiafoe b. P. Martinez 6-4 6-4

A. Rinderknech b. [LL] J. Kovalik 6-4 6-1

[3] D. Shapovalov b. [Q] A. Vavassori 7-6(1) 6-1

B.Van de Zendschulp b. [7] M. Fucsovics 7-6(3) 3-6 7-5

F. Krajinovic vs [2] F. Auger Aliassime