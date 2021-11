ATP Stoccolma: eliminato Murray, derby per una finale Canada-USA

Non ce l’ha fatta Andy Murray a vincere tre partite di fila all’Open di Stoccolma, nonostante non sia verosimile una particolare stanchezza dopo l’incontro con Sinner. Il britannico non riesce proprio a trovare una continuità accettabile e seppure rimangano encomiabili generosità e umiltà in uno che ha vinto tre slam e fatto otto finali chissà cosa passa per la testa di uno così, costretto a remare contro Tommy Paul. Non che lo statunitense sia proprio l’ultimo arrivato, ma insomma gente così al vecchio Murray non faceva nemmeno il solletico, altro che vincere match in sperduti 250. Murray ha perso il primo set abbastanza seccamente, ha recuperato con la solita intelligenza ma nel terzo set ha fatto la miseria di due punti in risposta, davvero troppo poco anche in queste condizioni. Murray ha provato ad attaccarsi al servizio, ma nell’ottavo game è arrivato il break e la partita si è chiusa lì.

Ha vinto anche l’altro statunitense rimasto, Frances Tiafoe, anche lui reduce di una vittoria, più lontana nel tempo, contro Sinner. L’estroso ventitreenne del Maryland ha perso male il primo set ma poi ha ceduto solo due game su quattordici, guadagnandosi il derby contro Paul per un posto in finale.

L’altra semifinale la giocheranno Felix Auger Aliasisme, testa di serie numero 2 forse finalmente pronto a vincere il suo primo torneo, che si è liberato senza problemi dell’olandese Van de Zendschulp e Denis Shapovalov, che nel più bel match della giornata ha battuto al fotofinish Arthur Rinderknech, numero 60 ATP ma in ascesa. “Shapo” ha perso il primo set e nel terzo ha fronteggiato una palla break, ma ha giocato uno splendido undicesimo game che lo ha portato a servire per il match, chiuso con sette punti di fila.

Quarti di finale

T. Paul b. [WC] A. Murray 6-2 3-6 6-3

[8] F. Tiafoe b. [4] D. Evans 1-6 6-1 6-1

[3] D. Shapovalov b. A. Rinderknech 4-6 6-3 7-5

[2] F. Auger Aliassime b. B. Van de Zendschulp 6-4 6-3