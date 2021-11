Atp Finals, Zverev vince e frantuma il sogno di Sinner, ma che regolamento!

Niente da fare per Jannik Sinner, vittima in fondo di un regolamento un pò così.

Tutto secondo pronostico alle Atp Finals di Torino: Alexander Zverev batte l’ungherese Hurkacz (tre sconfitte su tre per il numero 9 del mondo) diventando così il terzo semifinalista del torneo dei maestri (insieme a Djokovic che affronterà in semifinale sabato e a Medevedev) e vanificando le speranze di Sinner di essere il primo azzurro in semifinale al masters.



Per il tedesco netta vittoria per 6-2, 6-4 su Hubert Hurkacz in poco più di un’ora di gioco ottenuta grazie al servizio: 11 ace, zero doppi falli, 77% di prime palle in campo, 11 punti persi nei proprio turni di servizio e zero palle break concesse.

In quanto a Sinner, per lui nessuna chance di approdare alle semifinali a prescindere dal risultato di stasera contro Medvedev.

Il regolamento delle Atp Finals, infatti, prevede che a parità di vittorie contino i match disputati. Essendo subentrato in corso per il ritiro di Berrettini, l’azzurro si classificherebbe terzo del girone in caso di successo contro il numero 2 del mondo e ultimo vincitore degli Us Open. (