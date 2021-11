ATP Bercy: purtroppo tutto come previsto, Hurkacz soffre ma è l’ultimo qualificato alle finals

Neanche il tabellone ha dato una mano al nostro Jannick Sinner che dopo aver perso contro Alcaraz, a sua volta battuto da uno straordinario Gaston, doveva sperare che né Ruud né Hurkacz facessero tanta strada a Parigi. E invece, complice appunto un tabellone molto favorevole, il norvegese e il polacco non si sono fatti prendere dalla tensione e hanno regolato senza Garin e Duckworth, ultimi ostacoli prima di Torino.

Per Ruud si tratta anche di un record, visto che è il primo norvegese a partecipare all’ultimo atto della stagione tennistica, mentre la Polonia torna al Master 45 anni dopo la sconfitta in finale, contro Orantes, di Wojtek Fibak. Hurkacz ha dovuto faticare più del previsto ed è sembrato in condizioni fisiche precarie, probabilmente fosse capitato con chiunque altro dei sei giocatori rimasti in gara non sarebbe riuscito a raggiungere le semifinali. Ad ogni modo le due vittorie rendono sostanzialmente inutile il viaggio di Sinner a Stoccolma perché il distacco da Hurkacz è adesso di 300 punti (3315 a 3015) e naturalmente i 250 punti offerti dal torneo svedese non possono colmarlo. Ad ogni modo, grazie alla sconfitta di Norrie contro Fritz, Sinner ha la certezza di finire l’anno in top10, non è una consolazione da poco.

in aggiornamento

Quarti di finale

[1] N. Djokovic vs T. Fritz

[7] H. Hurkacz b. J. Duckworth 6-2 6-7(4) 7-5

[6] C. Ruud vs [3] A. Zverev

[Q] H. Gaston vs [2] D. Medvedev