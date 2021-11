ATP Bercy: Djokovic al fotofinish

[1] N. Djokovic b. [7] H. Hurkacz 3-6 6-0 7-6(5)

Abbastanza curioso l’andamento del match tra Djokovic e Hurkacz, con il serbo che ha dominato la partita in lungo in largo ma che ha rischiato incredibilmente di perdere. Djokovic ha regalato un primo set giocato al rallentatore ma appena si è limitato a mettere la palla dall’altra parte, con una certa solidità ovviamente, Hurkacz ha mostrato che la sua condizione psico-fisica non era migliorata rispetto a ieri, quando aveva portato a casa un match molto brutto contro Duckworth. Djokovic ha infilato senza nemmeno sforzarsi una serie di 10 game a 1 e quando sembrava che fossero tutti pronti per la doccia ha giocato un settimo game orribile, tra doppi falli e dritti comodi in corridoio. Hurkacz da buon bravo cristo non si è fatto pregare, ha rischiato un rovescio sulla palla break ed è tornato in partita. Ma nonostante Djokovic continuasse a dominare gli scambi il serbo non riusciva più a brekkare Hurkacz e falliva anche un match point abbastanza comodo con un passante di rovescio tirato un po’ troppo largo. Questo ha permesso al neo numero 8 del mondo di giocarsi tutto al tiebreak, e solo un dritto sconclusionato sul 3-2 ha consentito a Djokovic di evitare guai peggiori. Un altro dritto non complicatissimo spedito in rete da Hurkacz sul 5 pari dava il secondo match point a Djokovic, che chiudeva grazie ad una volée del polacco che finiva larga di pochissimo. Ma un Djokovic così non parte certo favorito in finale.

Semifinali

[4] A. Zverev vs [2] D. Medvedev