WTA, Vekic trionfa a Courmayeur: primo titolo dal 2017, Tauson deve arrendersi

Terzo titolo WTA in carriera per Donna Vekic, che si è imposta 7-6(3) 6-2 nel WTA 250 di Courmayeur contro Clara Tauson.

Per la croata, precipitata fuori dalla top-100 in questa stagione dopo l’intervento al ginocchio di fine febbraio, si tratta di una vera liberazione. Era dal giugno 2017 che non vinceva una finale, quando batté Johanna Konta a Nottingham.

Per la danese, afflitta oggi da qualche problema di salute evidenziato a inizio del secondo set da una chiamata del trainer per misurarsi la pressione, è invece la prima finale persa della stagione e della carriera dopo i due titoli indoor (sempre 250) a Lione a inizio marzo e in Lussemburgo un mese fa.

Malgrado il risultato, la danese avvicinerà le prime 40 del mondo, Vekic invece guadagnerà oltre 30 posizioni tornando dentro le prime 70.