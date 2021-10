WTA, Kontaveit fa il miracolo: suo il titolo Cluj e l’ultimo posto alle Finals, battuta Halep

[2] A. Kontaveit b. [1] S. Halep 6-2 6-3

È fatta: Anett Kontaveit è riuscita nella clamorosa impresa di conquistare l’ultimo posto per le WTA Finals di Guadalajara compiendo vincendo il quarto torneo negli ultimi due mesi e mezzo, 26 delle ultime 28 partite disputate e superando anche l’ultimo grande ostacolo: quella Simona Halep mai battuta in carriera e con cui aveva sempre rimediato le briciole.

Nella sua giornata perfetta, una partita dai due volti: nettamente dominata nel punteggio e nel gioco, ma che ha avuto sul cammino diverse insidie superate sempre bene, dove ha aggiunto un game finale fatto di servizi efficaci e gran dritti, con la prima al centro che ha chiuso la partita e l’ha lasciata in mezzo al campo senza parole.

Oggi il 6-2 6-3 conclusivo ha messo in luce tutte le qualità della Kontaveit recente, che è stata in grado di evidenziare le difficoltà di Halep in questa settimana. Per la rumena, infatti, la componente fisica ha giocato un ruolo abbastanza importante malgrado non si sia notato troppo in campo. Le dinamiche tattiche dei loro precedenti confronti vedevano la ex numero 1 del mondo che non subiva particolarmente lo scambio, magari si allontanava di un metro dalla riga di fondo ma riusciva a lavorare la palla e proporre dei cambi di gioco che davano tanto fastidio a Kontaveit. Oggi, invece, la numero 2 del seeding era libera di colpire con grande facilità perché la sua avversaria perdeva troppo campo colpo dopo colpo. Poi ci ha messo del suo, colpendo dei gran vincenti soprattutto di dritto, colpo che comunque in alcuni momenti le ha fatto vedere qualche incubo di troppo.

Nel primo parziale sul 5-1 ha perso malamente la battuta con un piccolo passaggio a vuoto. Si è subito ripresa attaccando le palle troppo docili giocate da Halep alla battuta, ma all’inizio del secondo parziale di nuovo perdeva un po’ troppo il controllo e scivolava indietro 0-2. Ha cominciato a guardarsi intorno. Lo sguardo mostrava qualche nervosismo e un po’ di preoccupazione. È riuscita a chiudere il game dell’1-2 e a trovare immediatamente il controbreak con un ottimo dritto lungolinea. Perso il vantaggio, Halep è tornata a faticare tanto in risposta e a essere di nuovo sotto pressione al servizio cedendo un nuovo game e scivolando giù fino al 2-5 15-40. Si è salvata dopo un lungo periodo ai vantaggi, ma non ha potuto far nulla sul 3-5 quando l’estone ha giocato il game più importante della stagione dominandolo.

“Goditi le Finals, Anett, perché te le sei meritate” ha detto la rumena al microfono. “Scusa Ons, mi spiace averti fatto questo. Vorrei tanto che il prossimo anno ce la facessimo entrambe” ha detto invece Kontaveit con un pensiero rivolto all’amica Jabeur, che a causa di questo risultato scende al numero 10 della Race e volerà sì alle Finals, ma solo come alternate.