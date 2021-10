WTA Indian Wells: Andreescu la spunta, Kerber si salva. Bene Pliskova, fuori Muguruza e Sakkari

È già finito il WTA 1000 di Indian Wells per Garbine Muguruza. La più grande sorpresa della parte alta di tabellone e delle sue teste di serie è l’uscita della numero 5 del seeding, sconfitta in tre set contro Ajla Tomljanovic.

6-3 1-6 6-3 il punteggio che ha regalato il pass per il terzo turno alla tennista australiana, bravissima a ripartire dopo un secondo set in cui ha subito pesantemente il rientro della spagnola, prendendo il largo dal 3-3 e involandosi verso il turno successivo dove affronterà la numero 26 del seeding Tamara Zidansek, che ha sconfitto 6-4 5-7 6-3 Ana Konjuh.

Come Muguruza, fuori un’altra top-10: Maria Sakkari. Alla prima uscita in carriera da giocatrice inclusa tra le migliori 10 del mondo, la greca aveva un ostacolo abbastanza insidioso: Viktorija Golubic, protagonista di un ottimo 2021 nelle retrovie, diverse finali giocate e i quarti di finale a Wimbledon. Non è bastato alla spartana vincere il primo set, perché la svizzera ha rimontato e chiuso 5-7 6-3 6-2.

Buon esordio della numero 1 del tabellone Karolina Pliskova, che ha invece liquidato 7-5 6-2 la qualificata polacca Magdalena Frech e, a causa del forfait di Nadia Podoroska, al terzo turno avrà la lucky loser Beatriz Haddad Maia. Lei è anche l’unica testa di serie che ha vinto senza usare il terzo set: Ons Jabeur, Coco Gauff, Paula Badosa, Barbora Krejcikova hanno tutte dovuto arrivare al parziale decisivo, come anche Angelique Kerber, che si è tirata fuori da tanti problemi con un soffertissimo 6-1 6-7(4) 7-5 ai danni di Katerina Siniakova dove ha girato la partita sul 5-5 nel parziale decisivo, riuscendo a salvare un importante game ai vantaggi. Vittoria al terzo anche per la campionessa in carica, Bianca Andreescu, che dopo oltre un’ora di primo set era stata avanti 4-1 e poi 5-4 e 15-40 contro Alison Riske subendo però l’ottima reazione della statunitense in entrambi i casi e, con due vincenti su altrettanti match point, ha portato l’inerzia dalla sua fino a chiudere in proprio favore il parziale. Male, però, l’ex top-20 a inizio del set decisivo dove è scivolata sotto 0-3 e ha ridato energia alla canadese che ha potuto chiudere 7-6(2) 5-7 6-2,

Risultati

[1] Ka. Pliskova b. [Q] M. Frech 7-5 6-2

[LL] B. Haddad Maia b. [WC] M. Sherif 6-3 6-0

[18] A. Kontaveit b. [Q] M. Trevisan 6-3 5-2 rit.

[16] B. Andreescu b. A. Riske 7-6(2) 5-7 6-2

[12] O. Jabeur b. A. Sevastova 6-2 6-7(5) 6-3

[22] D. Collins b. L. Davis 6-1 rit.

[Q] A. Kalinskaya b. [28] S. Sorribes Tormo 6-3 4-6 6-2

V. Golubic b. [6] M. Sakkari 5-7 6-3 6-2

[3] B. Krejcikova b. [Q] Z. Diyas 6-4 3-6 6-1

[Q] A. Anisimova b. [30] C. Giorgi 6-4 6-1

[21] P. Badosa b. D. Yastremska 6-4 2-6 6-2

[15] C. Gauff b. C. Garcia 6-3 6-7(3) 6-1

[10] A. Kerber b. K. Siniakova 6-1 6-7(4) 7-5

[20] D. Kasatkina b. [Q] A. Sharma 3-4 rit.

[26] T. Zidansek b. A. Konjuh 6-4 5-7 6-3

A. Tomljanovic b. [5] G. Muguruza 6-3 1-6 6-3