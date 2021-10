WTA Courmayeur: Paolini supera Yastremska, semifinale contro Vekic. Bene Tauson e Samsonova

Ci sarà un’italiana in semifinale nel WTA 250 di Courmayeur.

In Valle d’Aosta Jasmine Paolini ha vinto una gran partita contro l’ex top-30 Dayana Yastremska, scesa tanto in classifica a causa della vicenda doping ma comunque capace di sprazzi di tennis molto pericolosi.

L’ucraina in tabellone era testa di serie numero 10 “grazie” al forfait di Ons Jabeur e coi quarti di finale dovrebbe aver salvato la top-100, ma oggi non è riuscita a vincere contro la toscana che si è imposta 6-4 7-6(4) vincendo un gran braccio di ferro dove è apparsa in difficoltà nei dati, con tanti più vincenti per la sua avversaria, ma brava a rimanere lucida e mettere la testa avanti nei rari casi in cui ha avuto l’occasione.

Il momento cruciale è stato sul finire del primo parziale, quando Paolini che si era salvata da due palle break pericolose sul 2-3 ha strappato la battuta a un’avversaria molto altalenante sul 4-4 concretizzando il vantaggio e portando a casa il set. Nel secondo si è proceduto senza break e senza palle break concesse da entrambe, ma ancora una volta Yastremska si è mostrata la più fragile nel momento di maggior tensione, nel tie-break, dove è scivolata subito sotto 2-5.

Paolini, 56 del mondo, affronterà domani un’altra avversaria di valore come Donna Vekic che anche lei è finita ai margini della top-100 e qui a Courmayeur ha ottenuto la prima semifinale della sua stagione con un buon 6-4 6-4 contro Xinyu Wang. L’altra semifinale sarà tra le due principali favorite alla vittoria finale: Liudmila Samsonova (6-1 6-2 ad Anna Kalinskaya) e Clara Tauson (2-6 6-4 6-3 contro Ann Li). La russa e la danese sono clienti durissimi in indoor. Tauson ha già ottenuto due titoli WTA su questa superficie in stagione, Samsonova ha tutto per elevare qui il proprio gioco di potenza.