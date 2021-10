WTA Courmayeur: Paolini cede a Vekic. Nuova finale per Tauson, 5 match point annullati a Samsonova

Sarà tra Donna Vekic e Clara Tauson la finale della prima edizione del torneo WTA 250 di Courmayeur.

In Valle d’Aosta la croata è tornata a giocarsi la vittoria di un evento del circuito maggiore grazie alla netta affermazione in semifinale contro Jasmine Paolini, ultima italiana rimasta in gara nel torneo di casa.

È la prima del 2021 per l’ex top-20, che ha dominato l’incontro chiusosi 6-2 6-0 mostrando grande fluidità nei colpi fin dalle prime battute e dilagando con 9 game consecutivi dal 3-2 nel primo parziale. Tra lei e il primo titolo dal WTA International di Nottingham nel 2017 ci sarà dunque Tauson, che centra la terza finale stagionale sempre in indoor.

La danese, che ha dimostrato fin da marzo a Lione di trovarsi molto bene su queste superfici, ha portato a casa una partita incredibile contro Liudmila Samsonova, dove si è spesso lasciata innervosire dalle mini-occasioni avute (e sprecate) per quasi due set, prima di cominciare la propria rimonta indietro 2-6 nel tie-break del secondo set, annullando in tutto cinque match point (il quinto sul 7-8) e rientrando da 1-3 nel set decisivo per imporsi 4-6 7-6(8) 6-4. Dopo i due titoli vinti tra Lione e Lussemburgo, Tauson cercherà domenica la tripletta al premio anno nel circuito WTA.

Non ci sono precedenti tra le due giocatrici.