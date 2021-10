WTA Courmayeur: Paolini ai quarti contro Yastremska, si rivede Vekic

Altra buona settimana per Jasmine Paolini, che a Courmayeur coglie un nuovo quarto di finale a livello WTA dopo quello di Portoroz a inizio settembre.

L’azzurra, numero 56 del mondo, si è imposta in due derby nella località in Valle D’Aosta: 6-4 6-1 al primo turno contro Martina di Giuseppe e oggi 6-4 7-5 contro la wild card Lucrezia Stefanini, numero 188 del ranking.

La toscana domani avrà di fronte Dayana Yastremska, numero 10 del seeding che sta cercando di ritrovare una via competitiva dopo il rientro dalla sospensione per la positività al doping. L’ucraina non ha brillato particolarmente fin qui, vincendo il derby al secondo turno contro Kateryna Kozlova soltanto 7-5 al terzo set. La vincente troverà in semifinale o Donna Vekic (6-3 6-4 a Saisai Zheng) o Xinyu Wang (7-6 6-4 a Shuai Zhang). Per la croata è forse la prima settimana abbastanza soddisfacente dopo un lungo periodo difficile che è seguito all’intervento al ginocchio tra fine febbraio e inizio marzo. Da che si trovava nei pressi della top-20, era anche uscita dalla top-100 nelle ultime settimane prima di infilare sei vittorie (con le due qui a Courmayeur) nelle ultime sette uscite.

Nella parte bassa, da segnalare un bel quartetto: il match più intrigante sarà tra Ann Li, recente campionessa a Tenerife e impostasi oggi 5-7 6-3 6-1 contro Magdalena Frech, e Clara Tauson, che in stagione ha già ottenuto i titoli sul veloce indoor di Lione e Lussemburgo. L’altra sfida vedrà di fronte l’altra grande favorita di questa settimana Liudmila Samsonova nel derby contro la russa Anna Kalinskaya.

Risultati secondo turno

[10] D. Yastremska b. K. Kozlova 6-1 3-6 7-5

[7] J. Paolini b. [WC] L. Stefanini 6-4 7-5

D. Vekic b. S. Zheng 6-3 6-4

X. Wang b. [8] S. Zhang 7-6(5) 6-4

A. Kalinskaya b. [6] A. Riske 6-3 0-6 6-3

[3] L. Samsonova b. [Q] A. Bolsova Zadoinov 6-3 6-3

[5] C. Tayso b. G. Gatto Monticone 6-4 6-1

[9] A. Li b. M. Frech 5-7 6-3 6-1