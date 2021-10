WTA Cluj: Kontaveit, tra lei e le Finals “solo” il tabù Halep

Ci siamo: nel giorno di Halloween Anett Kontaveit scoprirà se la sua incredibile rimonta varrà una qualificazione alle WTA Finals di Guadalajara.

Le manca una sola vittoria: o lei, o Ons Jabeur. Ma domani per ottenerla dovrà scalare una bella montagna perché avrà contro Simona Halep, numero 1 del WTA 250 di Cluj e giunta oggi alla prima finale del 2021.

Le due semifinali son stato tutto altro che memorabili, tra la netta supremazia delle prime due teste di serie e le difficoltà delle rispettive avversarie: Rebecca Peterson ha raccolto appena cinque game, Marta Kostyuk soltanto uno. Kontaveit stava dominando in maniera nel primo set contro la svedese, che si è sbloccata solo sullo 0-5 per vincere due game abbastanza tirati. L’estone le ha lasciato il terzo, ma al secondo tentativo per chiudere il set non ha tremato grazie anche alla prima di servizio, finendo poi con un chiaro 6-3 6-2 in proprio favore.

Halep, che pure stamattina nel riscaldamento continuava ad avere una benda per proteggere la schiena, ha trovato resistenza nulla contro Kostyuk, a sua volta da subito vittima di fastidi al muscolo della gamba sinistra e già sotto 0-3 ha ricevuto un medical time out. La partita, di fatto, non è nemmeno cominciata con la numero 1 del seeding impostasi 6-0 6-1 con due parziali di sei game consecutivi.

Domani, con Kontaveit che festeggerà in ogni caso l’accesso alla top-10 per la prima volta in carriera, cercherà di battere la giocatrice capace di batterla tre volte su tre in carriera lasciandole appena 11 game in tutto. Dovesse farcela, Guadalajara sarà davvero sua.