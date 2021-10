WTA Cluj: Kontaveit corre verso la top-10. Halep contro Kostyuk nell’altra semifinale, fuori Raducanu

Altra vittoria, ancora in due set, per Anett Kontaveit che ormai è vicinissima a diventare una nuova componente della top-10 WTA.

Nel ranking live, l’estone è a soli due punti da Paula Badosa che in questo momento, in versione “ufficiosa” sta occupando l’ultimo posto delle prime 10 tenniste del mondo.

La vittoria numero 23 nelle ultime 25 partite per Kontaveit è stata la più facile della sua settimana nel WTA 250 di Cluj. 6-3 6-1 il punteggio con cui ha sconfitto a Cluj la numero 8 del seeding Anhelina Kalinina domani giocherà contro Rebecca Peterson per la quarta finale da metà agosto e per diventare la prima estone a tagliare quello storico traguardo. Sarebbe un primo passo, perché poi domenica ci sarà il secondo: con la vittoria del torneo, ricordiamolo, riuscirebbe nella clamorosa rimonta per qualificarsi alle WTA Finals di Guadalajara scalzando così Ons Jabeur. Contro di lei, domani, Rebecca Peterson che ha superato 6-2 3-6 6-3 Lesia Tsurenko.

Nella parte alta del tabellone prova incoraggiante di Simona Halep, su cui c’era qualche dubbio per le condizioni della schiena dopo il match di secondo turno contro Varvara Gracheva. Jaqueline Cristian difficilmente l’avrebbe impensierita a fondo per l’enorme differenza che ancora c’è tra le due, ma il 6-1 6-1 fa ben sperare gli organizzatori, che a questo punto sperano nella loro punta di diamante per portare una rumena in finale. Tra la numero 1 del seeding e l’ultimo ostacolo ci sarà Marta Kostyuk, che ha lasciato appena 3 game a Emma Raducanu. La britannica giusto ieri ricordava come l’ucraina l’aveva sempre sconfitta con risultati netti quando erano nei circuiti minori (e Kostyuk ha solo 5 mesi in più di lei). Oggi quel trend si è ripetuto con un netto 6-2 6-1 a favore della numero 5 del tabellone che centra la seconda semifinale stagionale dopo quella di Abu Dhabi a inizio stagione.

Risultati

[1] S. Halep b. J. Cristian 6-1 6-1

[5] M. Kostyuk b. [3] E. Raducanu 6-2 6-1

R. Peterson b. [Q] L. Tsurenko 6-2 3-6 6-3

[2] A. Kontaveit b. [8] A. Kalinina 6-3 6-1