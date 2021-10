WTA Cluj: Kontaveit, -3 alle Finals. Raducanu e Halep ai quarti, Simona preoccupata per la schiena

Meno tre. Tre vittorie ancora e Anett Kontaveit avrà completato l’assurda rimonta per qualificarsi alle WTA Finals di Guadalajara.

Spentasi quasi ai margini della top-30 in estate, sono ormai oltre 2000 i punti ottenuti dall’estone dal WTA 250 di Cleveland a fine agosto, con 22 vittorie nelle ultime 24 partite.

A Cluj, dopo il 6-3 6-4 ai danni di Alison van Uytvanck, si è detta un po’ acciaccata ma al momento non c’è ancora segnale di un crollo fisico che forse unito alla tensione che può provare da adesso in avanti sarà il vero fattore visto anche il tabellone che si ritrova. La belga non era un’avversaria particolarmente comoda vista la grande attitudine indoor, ma con questa fanno 12 vittorie consecutive in queste condizioni per la numero 2 del tabellone che ai quarti avrà la numero 8 del seeding Anhelina Kalinina e poi in semifinale una tra Lesia Tsurenko e Rebecca Peterson, che oggi si è imposta 6-0 6-3 contro Irina Bara.

La parte alta del tabellone è quella che però prende maggiormente l’attenzione. Emma Raducanu ha conquistato i primi quarti di finale nel circuito WTA grazie al buon 6-3 6-4 contro Ana Bogdan e ora ci sarà l’interessantissimo match delle 2002 contro Marta Kostyuk (6-4 6-4 a Mona Barthel), che sta riuscendo a reagire dopo che la scorsa settimana a Tenerife ha visto il proprio cane investito accidentalmente da un autobus e nella cerimonia di premiazione della finale di doppio non è quasi riuscita a parlare dalla commozione. Kostyuk, Tsurenko, Kalinina: per la prima volta nella storia l’Ucraina porta tre rappresentanti ai quarti di finale del circuito WTA.

Il big match di giornata per i padroni di casa era però quello di Simona Halep, numero 1 del seeding e fino a ora grande favorita al successo finale. La rumena, però, confermando l’enorme sfortuna del suo 2021, sembra essere vittima di un nuovo infortunio. Ha battuto Varvara Gracheva 6-4 6-2, ma dalla fine del primo set ha cominciato ad accusare forti fitte alla schiena e nelle prime dichiarazioni rilasciate non ha voluto nascondere un po’ di preoccupazione, dicendo anche di non sapere bene come comportarsi in vista delle prossime uscite. Domani, in caso, affronterà Jaqueline Cristian che fin qui è stata al centro dell’attenzione oltre che per il bel percorso anche per l’essere entrata in campo sempre con un mantello alla Conte Dracula, in perfetta armonia col tema del torneo che richiama la tradizione della Transilvania (non per nulla è rinominato Transylvania Open) e cade proprio sotto Halloween.

Risultati

[1] S. Halep b. V. Gracheva 6-4 6-2

[3] E. Raducanu b. A. Bogdan 6-3 6-4

[6] M. Kostyuk b. M. Barthel 6-4 6-4

R. Peterson b. [WC] I. Bara 6-0 6-3

[2] A. Kontaveit b. A. van Uytvanck 6-3 6-4