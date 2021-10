WTA Chicago: Jabeur, la semifinale l’avvicina alla storia. Bene Muguruza, Bencic si ritira

Ons Jabeur è giunta a 43 vittorie nel 2021 e l’importante costanza degli ultimi mesi la sta portando sempre più vicina a un doppio traguardo che profuma di storia.

La semifinale nel WTA 500 di Chicago fa sì infatti che il suo ranking lunedì prossimo sarà in zona Younes El Aynaoui, ovvero quel numero 14 nella classifica ATP che rappresenta anche il limite massimo raggiunto da un tennista arabo.

Spingendoci un po’ oltre, però, vediamo che con un successo domani non solo eguaglierebbe questo traguardo ma si avvicinerebbe tantissimo all’ingresso in top-10 perché nelle prossime due settimane le ragazze saranno impegnate a Indian Wells e il ranking WTA vedrà scalare tantssimi punti: Roland Garros 2020, più quelli dai tornei 250 di Linz, Tianjin e Lussemburgo e dal 500 di Mosca, questi ultimi quattro disputati nel 2019.

Sarebbe un traguardo clamoroso, impensabile fino a poco tempo fa ma che renderebbe gloria a una tennista che sta diventando sempre più simbolo e modello per tutta una sfera di atlete tra mondo africano e arabo. Non è un caso che poche settimane fa, quando giocò il doppio con un’altra atleta iconica come l’indiana Sania Mirza, l’attenzione su di loro era enorme da parte di stampa e appassionati. Son due giocatrici per cui ormai la semplice carriera da tennista sta stretta e rappresentano coloro che sono riuscite a rompere barriere sociali e culturali.

Jabeur sa che le WTA Finals di Guadalajara sono molto vicine. In questo momento nella Race è addirittura numero 9, a pochi punti da Naomi Osaka che verrebbe passata in caso di successo domani. Col forfait al 99% di Ashleigh Barty e della stessa Osaka, la chance di essere al torneo di fine anno è molto alta. Così è giunta a Chicago con grandissima determinazione e dopo la rimonta contro Jessica Pegula di ieri è giunto oggi il netto 6-4 6-2 a Elina Svitolina, che pure era avanti 4-1 nel primo parziale prima di subire nove game consecutivi. Domani avrà di fronte Elena Rybakina, numero 5 del seeding e anche lei in corsa per un posto in top-10. La kazaka è approdata al penultimo atto approfittando però del brutto infortunio occorso a Belinda Bencic, che sotto 4-6 1-3 ha fatto un brutto movimento con il ginocchio e dopo il medical time out ha dovuto ritirarsi. La situazione non sembra molto positiva, per la svizzera, che proverà a fare una corsa contro il tempo nella settimana che la separerà dall’esordio nel WTA 1000 di Indian Wells.

La semifinale della parte bassa vedrà invece Garbine Muguruza affrontare Marketa Vondrousova. La spagnola si è sbarazzata 6-3 6-2 della qualificata Mai Hontama mentre la ceca ha superato 6-7(4) 6-0 7-6(3) Danielle Collins.

Risultati

[6] O. Jabeur b. [1] E. Svitolina 6-4 6-2

[5] E. Rybakina b. [3] B. Bencic 6-4 3-1 rit.

M. Vondrousova b. D. Collins 6-7(4) 6-0 7-6(3)

[2] G. Muguruza b. [Q] M. Hontama 6-3 6-2