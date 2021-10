WTA Chicago, Jabeur: finale da record per il tennis arabo, raggiunto El Aynaoui. Contro di lei Muguruza

È una giornata storica per il tennis arabo.

Ons Jabeur raggiungendo la finale nel WTA 500 di Chicago si è garantita di raggiungere almeno alla posizione numero 14 del ranking mondiale WTA il prossimo lunedì, lo stesso best ranking raggiunto da quel fenomeno che fu Younes El Aynaoui, nel marzo del 2003.

Essere almeno numero 14 del mondo, maschile o femminile, vuol dire aver raggiunto il limite massimo fin qui ottenuto da un tennista arabo. Per Jabeur, che durante l’Australian Open 2020 divenne la prima donna araba a superare la barriera della top-70, questo primo traguardo è qualcosa di straordinario, anche perché ha tutte le carte in regola per andare ben oltre già nella giornata di domenica quando in finale affronterà Garbine Muguruza.

Una eventuale vittoria la spingerebbe fino al numero 12 del ranking WTA, in una posizione eccellente per tentare l’attacco alla top-10 durante il prossimo WTA 1000 di Indian Wells e di cementificare la sua candidatura alle Finals di Guadalajara.

Abbiamo lasciato molto spazio ai numeri e ai traguardi perché, purtroppo, di tennis giocato se n’è visto ben poco. Era appena inizio giornata quando Marketa Vondrousova, che doveva aprire il programma contro Muguruza, ha annunciato il forfait a causa di un’intossicazione alimentare. La spagnola ha così avuto il secondo walkover della sua settimana dopo quello contro Victoria Azarenka in un tabellone che, a conti fatti l’ha vista passare automaticamente il primo turno grazie a un bye, battere Ann Li (numero 71 WTA) al secondo turno, poi il walkover di Azarenka, poi la vittoria contro Mai Hontama (numero 200 WTA) ai quarti e oggi un nuovo walkover.

Jabeur, invece, ha giocato appena un set e qualche game contro Elena Rybakina prima che la kazaka fosse costretta al ritiro sul punteggio di 6-4 3-2 per la sua avversaria.

Jabeur e Muguruza quest anno si sono già affrontate, al terzo turno di Wimbledon. Vinse la tunisina, che giocò un tennis di grande estro e attacco chiudendo la giornata con 44 vincenti nel 5-7 6-3 6-2 conclusivo.