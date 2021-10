Indian Wells: Berrettini si incarta e da buca a Sinner, niente derby d’Italia

Brutta sconfitta per Matteo Berrettini che non è riuscito mai a trovare il ritmo per provare a superare un buon – e niente di più – Taylor Fritz. Berrettini, che sostanzialmente era fermo dalla sconfitta contro Djokovic a New York, fatta salva la parentesi della baracconata della Laver Cup, aveva già mostrato qualche incertezza contro Tabilo, ma davvero non si poteva perdere contro il cileno. Contro Fritz invece Berrettini è andato sotto 5-1 nel primo set e poco ci manca che lo rimette in piedi per via della scelleratezza della testa di serie numero 31, che ha consentito al romano di avvicinarsi fino al 4-5. Per sua fortuna non era proprio cosa, perché col servizio Berrettini è riuscito non solo a non mettere una prima ma a combinare uno scempio dopo l’altro, col dritto, con la volée, con la palla corta e infine col doppio fallo. Francamente troppo.

Nel secondo set Berrettini ha avuto la palla per andare avanti di un break grazie ad un bel lob ma Fritz ha sfidato il passante di rovescio e ha evitato guai. Nel game successivo altro game imbarazzante di Matteo e altro break, che alla fine sarà decisivo. Fritz ci ha provato ancora a rimettere in partita l’italiano, anche mancando 4 match point in risposta, ma non era cosa e il quinto lo ha condotto agli ottavi di finale. La buona notizia infondo è che Sinner non dovrebbe avere tanti problemi con questo Fritz, e i punti servono più all’alto atesino che al romano in vista delle Finals.

in aggiornamento

Terzo turno

[31] T. Fritz b. [5]M. Berrettini 6-4 6-3

[10] J. Sinner b. [20] J. Isner w/o

[14] G. Monfils b. K. Anderson

[WC[A. Murray vs [3] A. Zverev

A. Ramos vs [29]N. Basilashvili

[24]K. Khachanov vs [12] P. Carreno Busta

[13] C. Garin vs [22] A. de Minaur

[25] F. Fognini vs [2] S. Tsitsipas