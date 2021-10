Cluj: cominciata la volata per le WTA Finals, Kontaveit corre da sola. Halep agli ottavi

È l’ultima settimana di tornei WTA del 2021, malgrado poi a novembre ci sia un ultimo 250 a Linz in concomitanza con le Finals di Guadalajara.

Sette giocatrici su otto sono già qualificate e l’ultimo posto è un testa a testa divenuto impari tra Ons Jabeur e Anett Kontaveit.

L’estone è senza pause da oltre due mesi con quasi solo vittorie accumulate e un recupero nella Race che ha quasi dell’incredibile, con 2000 punti messi insieme dal 250 di Chicago a fine agosto. La tunisina, che con la finale proprio a Chicago, ma nel torneo 500, e la semifinale della settimana successiva a Indian Wells sembrava aver messo una possibile ipoteca sulla partecipazione ha dovuto però fare i conti con un gomito che le sta creando diversi problemi e dopo la vittoria di Paula Badosa (anche lei passatale davanti nelle ultime uscite) e i dolorosi ritiri a Mosca e Courmayeur ha lasciato strada alla sua amica e rivale.

Jabeur avrebbe dovuto ottenere la semifinale in Valle D’Aosta per garantirsi l’accesso alle Finals. Ora non può far altro che guardare da lontano e capire cosa succederà, perché Kontaveit è lanciata, ha vinto l’esordio a Cluj ed è a sole quattro vittorie dal soffiarle l’ultimo biglietto per il Messico. I motivi di interesse sono anche di più, perché Kontaveit che ha cominciato in Romania con un 6-3 7-5 ai danni della qualificata Aleksandra Krunic è a tre vittorie dall’entrare in top-10 nel ranking tradizionale. Quella zona di tabellone, la parte bassa, vedrà tutte partite dove per ovvie ragioni Anett sarà la chiara favorita al via. Dovrà cercare di gestirsi, a cominciare dal match contro Alison Van Uytvanck al secondo turno per avere poi l’unica testa di serie rimasta in zona, Anelina Kalinina (numero 8) e giocarsi una eventuale semifinale contro chi uscirà tra Lesia Tsurenko e la vincente del match che vedrà opposte Irina Bara e Rebecca Peterson.

La parte alta, invece, vede praticamente tutte le altre giocatrici più attese. Ieri Emma Raducanu è riuscita dopo quattro mesi a cogliere la prima vittoria nel circuito WTA, il che è ancor più paradossale considerando cosa abbia combinato, la britannica, a livello Slam. Oggi invece è stata la volta della numero 1 del seeding e grande favorita Simona Halep, che malgrado gli affanni di questo periodo e un ranking che è destinato a farsi ancor più lontano dalla top-10 ha vinto oggi la ventesima partita della sua stagione nel netto 6-1 6-2 ai danni della connazionale Elena Gabriela Ruse. Per lei al secondo turno Varvara Gracheva, protagonista del successo in tre set nella tarda serata di ieri contro Andrea Petkovic.

Risultati secondo turno

[8] A. Kalinina b. A. L. Friedsam 6-2 6-2

Risultati primo turno

[1] S. Halep b. E. G. Ruse 6-1 6-2

V. Gracheva b. A. Petkovic 6-2 4-6 6-4

[WC] J. Cristian b. K. Juvan 3-6 7-6(8) 7-6(5)

[5] A. Tomljanovic b. A. Potapova 6-2 5-7 7-5

[3] E. Raducanu b. P. Hercog 4-6 7-5 6-1

A. Bogdan b. I. Jorovic 7-6(1) 6-4

M. Barthel b. [Q] A. Bondar 6-3 7-5

[6] M. Kostyuk b. B. Pera 6-3 6-4

I. M. Bara b. [7] I. C. Begu 7-6(2) 0-6 6-4

R. Peterson b. [LL] J. Fett 6-1 6-3

[Q] L. Tsurenko b. [WC] A. Prisacariu 7-5 6-2

[Q] A. Gasanova b. [4] J. Teichmann 4-6 6-0 7-5

[8] A. Kalinina b. [Q] L. Pattinama Kerkhove 6-1 6-1

A. L. Friedsam b. [Q] A. Ignatik 5-7 6-4 6-4

A. Van Uytvanck b. D. Kovinic 6-4 6-4

[2] A. Kontaveit b. [Q] A. Krunic 6-3 7-5