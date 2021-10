ATP Vienna: Sinner vince e “avvicina” Torino, fuori Fognini e Musetti

Jannik Sinner e Lorenzo Sonego volano agli ottavi dell’ATP 500 di Vienna.

Tutto facile per i tennisti italiani, che – in poco più di un’ora – superano in due set rispettivamente Reilly Opelka (6-4, 6-2) e Dominik Koepfer (6-4, 6-3).

Per Sinner è una vittoria fondamentale per la corsa alle ATP Finals di Torino. L’altoatesino sfrutta l’eliminazione di lunedì al primo turno di Hurkacz e guadagna punti fondamentali nella race. L’azzurro, che affronterà Novak, tiene il passo di Ruud, che agli ottavi incontrerà Sonego.

Esordio amaro invece per Fabio Fognini, eliminato al primo turno da Diego Schwartzman. Il tennista ligure, che alterna grandi colpi a delle clamorose sbandate nel secondo set (soprattutto negli ultimi due game, quelli decisivi), perde 6-2, 7-5 in un match di un’ora e trentuno minuti con l’argentino, che si riprende dopo la finale persa tre giorni fa ad Anversa contro Sinner.

Schwartzman accede così agli ottavi e incontrerà Gael Monfils.

Niente da fare infatti per Lorenzo Musetti contro il francese che vince 7-6 6-4. L’azzurro classe 2003, wild card del torneo, perde dopo una ‘battaglia’ di un’ora e trentatre minuti contro il numero 21 del ranking. Musetti paga l’inesperienza (ben sedici anni di differenza fra i due), ma arrivano comunque risposte positive per l’italiano dopo le buone prestazioni ad Anversa.