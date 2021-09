WTA Chicago: Svitolina e Bencic agli ottavi, fuori Andreescu

In un mese e mezzo Chicago ha visto lo svolgimento di ben tre tornei WTA. Un 125, a metà agosto e vinto da Clara Tauson in finale contro Emma Raducanu, un 250 nella settimana successiva quando a imporsi fu Anett Kontaveit che superò Irina Camelia Begu nell’ultimo atto e ora un 500.

Il tabellone è ampliato rispetto al solito, con ben 16 teste di serie. L’idea è nata soprattutto per avvantaggiare le giocatrici che volevano approdare negli Stati Uniti prima di Indian Wells e dare un “senso” alla lunga trasferta dall’Europa, dove erano prima tra Ostrava e Lussemburgo e dove torneranno poi, dalla metà di ottobre.

Se nei giorni scorsi c’erano state le uscite sfortunate delle uniche due italiane in tabellone, Camila Giorgi e Jasmine Paolini, oltre al rientro di Kim Cljisters sconfitta però contro Su Wei Hsieh, oggi è stata la volta di quasi tutte le big presenti. Sono orari non consoni a un torneo professionistico, i primi match scattano infatti alle nove del mattino e malgrado le sette ore di differenza con l’Italia è quasi impossibile che si superi, da noi, la mezzanotte quando si tratta di chiudere il programma (le 17 del pomeriggio da loro).

Tra le protagoniste, non hanno fallito il loro esordio Elina Svitolina e Belinda Bencic. Entrambe alla ricerca di punti, ormai, per centrare la qualificazione alle WTA Finals di novembre, hanno vissuto partite abbastanza diverse. L’ucraina, numero 1 del seeding, ha liquidato Amanda Anisimova 6-4 6-3 e se la vedrà agli ottavi contro la giustiziera di Giorgi, Elena Gabriela Ruse, che ha inflitto un 7-5 6-2 ai danni di Kateryna Kozlova. La svizzera, invece, ha vissuto un match di alti e bassi contro Maddison Inglis, anche lei proveniente dal tabellone cadetto. La grande differenza nel ranking con oltre 100 posti a favore della campionessa olimpica faceva presagire un match comodo, invece nel primo set Belinda si è smarrita dal 4-2 15-40 perdendo il vantaggio e venendo superata nelle fasi conclusive. La reazione è stata in ogni caso importante e ha ceduto appena un game tra secondo e terzo set, chiudendo 5-7 6-1 6-0.

Male Bianca Andreescu, che continua in un momento molto delicato e perderà altre posizioni nel ranking visto che in questa settimana difendeva i 215 punti del WTA 1000 di Pechino nel 2019. Per la canadese, ora ai margini della top-20, è arrivata la sconfitta per 6-4 7-5 contro Shelby Rogers che al terzo turno avrà la qualificata olandese Mai Hontama, che ha approfittato del forfait di Anett Kontaveit.

Risultati

[1] E. Svitolina b. A. Anisimova 6-4 6-3

E. G. Ruse b. [Q] K. Kozlova 7-5 6-2

[9] J. Pegula b. A. Petkovic 6-2 7-5

[3] B. Bencic b. [Q] M. Inglis 5-7 6-1 6-0

T. Martincova b. [13] T. Zidansek 6-2 7-5

[12] V. Kudermetova b. [LL] H. Dart 6-3 6-4

[5] E. Rybakina b. A. Sasnovich 6-4 6-4

[16] J. Teichmann b. M. Linette 6-2 6-4

M. Vondrousova b. [4] A. Pavlyuchenkova 6-3 6-2

S. Rogers b. [8] B. Andreescu 6-4 7-5

[Q] M. Hontama b. [11] A. Kontaveit walkover

[14] V. Azarenka vs H. Baptiste