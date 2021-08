WTA Cincinnati: Osaka rimonta Gauff, Barty riparte. Kerber batte Svitolina dopo 7 sconfitte consecutive

Wimbledon aveva il Manic Monday, terminato quest anno con la sua ultima edizione, e Cincinnati sta proponendo oggi un Wild Wednesday.

Il forte maltempo dei giorni scorsi ha costretto gli organizzatori ai salti mortali per programmare tutte le partite di secondo turno oggi ed evitare così di incappare in doppi turni. Così, il tabellone WTA 1000 è divenuto colmo di partite di grande appeal, per diverse ragioni.

[2] N. Osaka b. C. Gauff 4-6 6-3 6-4

Su tutte, non poteva non spiccare Naomi Osaka contro Cori Gauff. Il rientro della giapponese nel circuito WTA dopo le vicissitudini personali al Roland Garros era quantomai rischioso vista la qualità della sua avversaria. Oltretutto, lei da fine maggio aveva giocato appena un torneo, quello olimpico, finendo con grande amarezza e vivendo lunghi periodi di isolamento nel tentativo di recuperare se non altro un po’ di stabilità mentale, afflitta a livello personale dai problemi di un’indole sempre troppo incline a essere ferita quando soggetta al giudizio o messa di fronte ai propri sentimenti.

Quanto le è successo, purtroppo, non è affatto isolato. E i segnali per lei si erano manifestati fin dalla sua apparizione nel tour maggiore nel 2016 all’Australian Open. Adesso, investita di tanti oneri e con aspetti della sua vita che stanno girando a mille attorno al suo volto e ne scoprono ancor di più la fragilità (ha fatto il giro dei social il video di lei che di nuovo scoppiava a piangere in conferenza stampa due giorni fa), Naomi deve cercare di recuperare equilibrio e naturalezza come persona e poi come giocatrice. Oggi non partiva favorita, probabilmente, perché i momenti delle due giocatrici erano molto all’opposto tra chi ha potuto giocare pochissimo e chi invece sta macinando partite ed esperienza. Gauff ha avuto la grande chance della seconda vittoria in tre confronti diretti dopo essere stata avanti 6-4 2-1 e servizio, vincendo un primo set dove i servizi hanno spesso fatto la voce grossa fino al 4-4 quando la giapponese si è persa prima col servizio e poi col dritto, crollando sotto pressione.

La partita stava prendendo il lato della diciassettenne prodigio statunitense quando Naomi ha trovato per la prima volta il suo range, la misura dei colpi e la pericolosità da fondo campo. Faceva bene a puntare il dritto dell’avversaria, colpo sempre macchinoso, e ha saputo ribaltare la situazione fino al game sul 4-3 giocato male da Gauff e che ha dato il là al terzo set, con l’ex numero 1 del mondo capace di imporsi 4-6 6-3 6-4. Dopo i pensieri degli ultimi giorni, a cui si è aggiunto anche il terribile dramma ad Haiti, terra di origine del padre e a cui devolverà il suo montepremi di questa settimana, è stato un inizio di settimana bello e importante, soprattutto per il suo morale. Agli ottavi di finale affronterà Jil Teichmann, che si è imposta contro Bernarda Pera per 6-1 6-4.

Altri incontri

Torna al successo Ashleigh Barty, che in singolare alle Olimpiadi era incappata al primo turno in una brutta sconfitta contro Sara Sorribes Tormo. Non un’australiana letale, ma buoni meriti per Heather Watson di aver proposto una partita coraggiosa e di qualità, con la numero 1 del mondo però che si è imposta 6-4 7-6(3).

Grande successo per Angelique Kerber, che è riuscita a spezzare il tabù Elina Svitolina. Dopo cinque anni e sette sconfitte consecutive la tedesca è riuscita a emergere vittoriosa da una battaglia di tre set, conclusa 7-5 3-6 6-4 rimontando da 15-40 nel game decisivo. Agli ottavi affronterà Aljona Ostapenko, che ha invece approfittato del ritiro di Jennifer Brady per un nuovo guaio fisico, stavolta alla gamba destra, lei che da marzo in avanti è spesso incappata in infortuni che ne hanno pesantemente minato la condizione e che rischiano di farla crollare nel ranking, ora che arriverà la prima cambiale pesante: la semifinale dello US Open 2020 da difendere.

Risultati

[1] A. Barty b. H. Watson 6-4 7-6(3)

A. Riske vs [14] V. Azarenka

[9] B. Krejcikova vs D. Yastremska

C. Garcia vs [8] G. Muguruza

A. Kerber b. [4] E. Svitolina 7-5 3-6 6-4

A. Ostapenko b. [13] J. Brady 6-7(2) 5-4 ritiro

[11] P. Kvitova b. V. Kudermetova 6-2 6-4

O. Jabeur vs [6] I. Swiatek

[5] Ka. Pliskova vs Y. Putintseva

J. Pegula vs [12] S. Halep

E. Rybakina b. [15] E. Mertens 6-3 6-2

P. Badosa vs [3] A. Sabalenka

K. Muchova b. [9] B. Andreescu 6-4 6-2

S. Rogers vs [10] B. Bencic

J. Teichmann b. B. Pera 6-1 6-4

