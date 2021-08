WTA Cincinnati: Giorgi non recupera, fuori anche Paolini. Halep torna al successo, bene Bencic

Finisce praticamente subito la presenza italiana nel WTA 1000 di Cincinnati.

Camila Giorgi mentalmente e fisicamente ha pagato tante scorie rimaste dallo storico successo, per lei e per l’Italia, a Montreal di appena 48 ore fa. Jasmine Paolini, semplicemente, ha avuto di fronte a sé un’avversaria superiore, ormai da mesi intorno alle prime 30 del mondo.

La marchigiana in Canada aveva giocato una settimana perfetta. Gli sforzi fatti per imporsi in quel torneo e un’avversaria tra le migliori del 2021 han fatto sì che i game racimolati contro Jessica Pegula, oggi, son stati appena 4. 6-2 6-2 il punteggio finale in favore della statunitense, nella rivincita della semifinale disputata proprio a Montreal e chiusasi in tre set. Il sorteggio, in questo caso, è stato pessimo e sarebbe stato ancor più in salita al secondo turno, perché Pegula ora avrà Simona Halep, tornata al successo in maniera abbastanza rocambolesca. È la prima vittoria della rumena dal torneo di Madrid, a inizio maggio, ed è stato un sofferto 6-4 3-6 6-1 ai danni di Magda Linette. In un match fortemente condizionato dal meteo, con la pioggia a fare spesso capolino, l’ex numero 1 del mondo è riuscita a imporsi nel primo set ma nel secondo ha sentito tirare un muscolo della gamba ed è stata costretta a un medical time out da cui ne è uscita abbastanza contratta, perdendo la battuta e lasciando scappare la polacca fino al 4-2, momento in cui è arrivata una sospensione di almeno tre ore per un forte acquazzone. Probabilmente avrebbe fatto fatica a riprendersi in quei momenti, ma la pausa le ha dato modo di fare trattamenti e tornare in campo in condizioni migliori, perdendo sì il secondo parziale ma scappando sul 4-0 nel set decisivo salvando 7 palle break su 7 nei primi game.

La toscana invece aveva brillantemente superato le qualificazioni battendo Donna Vekic al turno decisivo, ma non c’è stato nulla da fare contro Veronika Kudermetova, che sta giocando per confermare una delle ultime teste di serie per la ormai prossima edizione dello US Open. 6-3 6-2 il punteggio in favore della russa, che al secondo turno avrà dunque Petra Kvitova, ieri vincitrice in due set contro la campionessa del 2019 Madison Keys.

Tra le altre partite, Belinda Bencic ha vinto la riedizione immediata della sfida che è valsa un paio di settimane fa l’oro olimpico contro Marketa Vondrousova, con la ceca che è stata sconfitta 6-2 7-5. Victoria Azarenka invece si è presa la rivincita contro Liudmila Samsonova, sconfitta 6-2 6-3.

Risultati

[14] V. Azarenka b. [Q] L. Samsonova 6-2 6-3

D. Yastremska b. [WC] C. McNally 7-6(4) 7-6(1)

V. Kudermetova b. [Q] J. Paolini 6-3 6-2

O. Jabeur b. A. Kontaveit 6-2 4-6 7-5

J. Pegula b. [SE] C. Giorgi 6-2 6-2

[12] S. Halep b. M. Linette 6-4 3-6 6-1

E. Rybakina b. S. Stosur 6-3 6-3

K. Muchova b. J. Konta 3-6 7-6(5) 6-2

C. Gauff b. [Q] S. W. Hsieh 6-1 6-2