WTA Cincinnati: Barty, sesta semifinale nel 2021. Contro di lei ancora Kerber, Kvitova costretta al ritiro

Dieci tornei in stagione, sei semifinali.

Nell’ottavo quarto di finale del suo 2021 Ashleigh Barty non ha fallito la chance di tornare tra le migliori quattro di Cincinnati, torneo che aveva saltato lo scorso anno a causa della pandemia ma che nel 2019 la vide fermarsi solo nel penultimo atto di fronte a Svetlana Kuznetsova.

La numero 1 del mondo, dopo un esordio non troppo brillante dove ha lasciato spazio più al cinismo nei momenti chiave, ha messo in scena due ottime prestazioni tra ottavi e quarti di finale. Ieri la vittoria travolgente contro Victoria Azarenka, oggi quella importante contro Barbora Krejcikova. Ormai la ceca sembra appartenere a questo gruppo d’élite in cui è entrata di colpo, nello scorso maggio, ma le 25 vittorie nelle ultime 27 partite erano un biglietto da visita molto importante. È in top-10, è mentalmente su una nuvola, e gioca tanto bene.

Barty, malgrado tutto, ha dominato nel primo set e si è ripresa molto bene al minimo momento di difficoltà nel secondo dove ha recuperato un 2-4 di ritardo chiudendo 6-2 6-4. Da segnalare, come ieri, un solo break subito e la tendenza, come ha poi rivelato lei stessa, di forzare maggiormente al servizio. In conferenza stampa ha poi dichiarato che non sta guardando troppo alla percentuale della propria prima perché sta volutamente cercando di forzare per ottenere più punti gratuiti e diretti. Considerando che la base di partenza è un colpo già molto ben eseguito, ecco come la spinta a cercare qualcosa in più ora è sintomo anche di enorme tranquillità.

Questo tra l’altro è il ventesimo torneo che gioca da numero 1 del mondo, con numeri abbastanza importanti: ben 15 quarti di finale (compreso questo) e domani la semifinale numero 12, con una serie positiva iniziata proprio nel 2021 di 5 vittorie consecutive nel penultimo atto dei tornei. Contro di lei, adesso, un’altra giocatrice particolarmente ispirata in questi mesi. Per Angelique Kerber infatti si tratta della terza semifinale consecutiva dopo Bad Homburg e Wimbledon, e come a Londra si troverà dall’altra parte della rete l’australiana. Il risultato per lei importantissimo è arrivato però a causa del ritiro di Petra Kvitova, arresasi a un problema allo stomaco sul punteggio di 6-4 3-3 per la tedesca. A inizio del secondo set, sul 2-0 per lei, è uscita rapidamente dal campo e ha avuto un piccolo colloquio col medico, poi ha recuperato da 0-40 per tenere la battuta ma non è parsa più avere energie, costretta poco dopo ad alzare bandiera bianca.

Risultati

[1] A. Barty b. [9] B. Krejcikova 6-2 6-4

A. Kerber b. [11] P. Kvitova 6-4 3-3 ritiro

[4] Ka. Pliskova vs P. Badosa

[10] B. Bencic vs [WC] J. Teichmann