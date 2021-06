WTA Eastbourne: Giorgi batte una fragile Pliskova. La ceca esce dalla top-10 dopo 229 settimane

La notizia principale, da Eastbourne, è che Karolina Pliskova da lunedì prossimo non sarà più top-10.

Finisce a 229 la seconda striscia più lunga di una tennista in attività, che resisteva dal 12 settembre 2016, dietro soltanto a Simona Halep che il 30 gennaio 2021 aveva celebrato la data simbolica dei 7 anni consecutivi tra le prime 10 del mondo e che ancora resiste, con lo spettro ormai vicino dei 2000 punti in uscita a Wimbledon ma ancora buon margine da gestire.

La seconda notizia è che a mettere fine a questa serie è stata Camila Giorgi, che è tornata a battere una top-10 per la prima volta dal torneo WTA Premier/500 di Tokyo del 2018, quando si impose contro una Caroline Wozniacki anche lì molto lontana dalla sua miglior condizione. Senza denigrare il lavoro dell’azzurra, sono successi che arrivano quando riesce a imporre la sua grande potenza non avendo di fronte un’avversaria al massimo della condizione. La stessa Pliskova oggi è stata lo specchio degli ultimi mesi, che ha provato a imporsi dopo un primo set con un 80% di prime palle in campo, buon rendimento col servizio (5 ace e 0 doppi falli) e navigando sugli errori di un’italiana con solo 3 vincenti e 14 errori non forzati, subito in ritardo nel punteggio con un break subito nel quarto game e poi di nuovo in affanno sul 2-5 quando i doppi falli (5 in tutto nella prima frazione) hanno dato il 6-2 alla ceca, campionessa in carica.

Dal primo game del secondo set la partita si è ribaltata. Il segnale non è arrivato tanto nel break che Giorgi ha preso nel game di apertura, quanto nella facilità che aveva avuto nel cambiare passo a livello generale. Andava a velocità doppia rispetto alla ceca, colpiva molto bene e riusciva a prendere campo. Pliskova, ai primi accenni di pressione, si è spenta. Ha avuto una chance sul 3-2 Giorgi, quando l’azzurra ha però salvato un game da 15-40 e cancellando in tutto tre palle break, ma oltre a quello già c’era da figurarsi l’inizio di terzo set come momento chiave. Camila poteva calare, poteva sparire dal campo e subire l’aggancio o il sorpasso, ma a maggior ragione ora dipendeva tutto da lei e da quanto sotto pressione riuscisse a gestire il proprio tennis.

Alla fine è sembrato tutto abbastanza facile, il che è una novità tra le due visto che Pliskova era avanti 6-1 nei confronti diretti. Tante partite tra le due finite al terzo, ma con la ceca che si è sempre imposta perché gestiva le fiammate di Camila e manteneva la calma, consapevole di essere più forte a livello mentale. Oggi quella Pliskova non c’è, e gli ultimi mesi ne sono la riprova. Così Karolina, nel primo turno di battuta del terzo, è andata subito in affanno. L’ottima profondità dell’azzurra e i suoi tentennamenti l’avevano immediatamente portata sotto 15-40. C’è voluta addirittura la settima palla break, ma alla fine Camila si è portata avanti e pur perdendo un game al servizio sul 3-0 ha comunque ripreso immediatamente il doppio break di vantaggio chiudendo sul 5-2, recuperando da 0-40.

Passata dalle qualificazioni, Giorgi al secondo turno affronterà Shelby Rogers, lucky loser del torneo, o Kiki Bertens, alle ultime uscite nel circuito prima di ritirarsi.

Altri incontri

Bianca Andreescu è tornata alla vittoria, battendo 6-4 2-6 6-2 Christina McHale. Male invece il rientro in campo di Anastasia Pavlyuchenkova, che al primo match dalla finale del Roland Garros è stata sconfitta 6-1 6-3 contro Aljona Ostapenko. Vittoria anche per l’altra lettone, Anastasija Sevastova, che malgrado un match point sciupato sul 6-5 nel tie-break del secondo set ha poi chiuso 6-4 al terzo contro Marta Kostyuk.

La numero 2 del seeding, Elina Svitolina, si è imposta 6-4 1-6 7-6(1) contro Paula Badosa, mentre l’altra giocatrice giunta ai quarti di finale a Parigi, Elena Rybakina, ha battuto 6-2 6-7(5) 6-4 Harriet Dart.

Risultati

[1] A. Sabalenka b. [Q] B. Pera 6-3 6-4

A. Riske b. V. Kudermetova 6-3 6-4

[LL] S. Rogers b. K. Bertens 6-1 7-5

[Q] C. Giorgi b. [5] Ka. Pliskova 2-6 6-2 6-2

[3] B. Andreescu b. [Q] C. McHale 6-4 2-6 6-2

A. Kontaveit b. S. Kuznetsova 6-4 3-6 6-3

[Q] V. Golubic b. [WC] S. Stosur 6-2 6-3

[6] B. Bencic b. P. Martic 6-3 6-1

[WC] A. Ostapenko b. [8] A. Pavlyuchenkova 6-1 6-3

O. Jabeur b. M. Vondrousova 6-3 7-6(4)

D. Kasatkina b. [Q] V. Zvonareva 7-5 2-2 rit.

[4] I. Swiatek b. [WC] H. Watson 6-3 6-7(4) 7-5

C. Gauff b. [7] E. Mertens 0-6 7-6(5) 7-5

[LL] A. Sevastova b. [Q] M. Kostyuk 6-1 6-7(6) 6-4

E. Rybakina b. [WC] H. Dart 6-2 6-7(5) 6-4

[2] E. Svitolina b. P. Badosa 6-4 1-6 7-6(1)