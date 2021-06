Birmingham, Jabeur fa (ancora) la storia: prima araba a vincere un titolo WTA, battuta Kasatkina

[2] O. Jabeur b. [4] D. Kasatkina 7-5 6-4

Ons Jabeur (ancora una volta) fa la storia del tennis arabo. La tunisina, alla terza finale, è riuscita ad aggiudicarsi il primo titolo WTA della carriera che vale anche il primo in assoluto per una tennista araba, e adesso punta con forza a un ingresso in top-20.

Numero 24 del mondo, quanto è riuscita a raggiungere fin qui in carriera era sempre accompagnato da un “è la prima volta per una tennista araba”. È stata la prima araba a vincere uno Slam junior, è stata la prima araba a sfondare il muro della top-70, a centrare il terzo turno di uno Slam, a centrare i quarti di finale, a entrare in top-50, in top-30. Adesso, quel titolo che le stava sfuggendo ormai dalla finale di Mosca del 2018, quando si arrese contro Daria Kasatkina per 1-6 7-6(4) 6-4.

Oggi si è consumata la vendetta di Jabeur, che ha vinto un primo set tiratissimo per resistere poi al ritorno della numero 4 del seeding, lasciandosi andare a terra dopo l’ultimo punto portato a casa, esultando con un cenno di enorme liberazione accompagnato dalle urla del suo box e da qualche bandiera tunisina che sventolava lungo gli spalti. Niente da fare invece per Kasatkina, che vede sfumare la chance di un terzo titolo stagionale dopo i successi al Philipp Island Trophy e poi a San Pietroburgo.