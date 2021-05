WTA Roma, tabellone: Barty e Sabalenka nello stesso quarto, come Serena Williams e Osaka

1° QUARTO DEL TABELLONE

[1] A. Barty vs bye

[PR] Y. Shvedova vs [WC] M. Trevisan

C. Garcia vs [WC] E. Cocciaretto

V. Kudermetova vs [14] E. Mertens

[9] Ka. Pliskova vs [WC] V. Williams

Y. Putintseva vs C. Gauff

S. Sorribes Tormo vs [WC] C. Giorgi

bye vs [5] A. Sabalenka

2° QUARTO DEL TABELLONE

[4] S. Kenin vs bye

S. Zhang vs B. Krejcikova

M. Keys vs K. Muchova

A. Riske vs [15] I. Swiatek

[12] G. Muguruza vs A. Pavlyuchenkova

[Q] vs M. Sakkari

Q. Wang vs A. Anisimova

bye vs [5] E. Svitolina

3° QUARTO DEL TABELLONE

[6] B. Andreescu vs bye

A. Sevastova vs J. Teichmann

[Q] vs [Q]

M. Linette vs [11] P. Kvitova

[16] J. Konta vs A. Ostapenko

[Q] vs M. Vondrousova

A. Kerber vs [Q]

bye vs [3] S. Halep

4° QUARTO DEL TABELLONE

[8] S. Williams vs bye

[Q] vs N. Podoroska

P. Martic vs S. Rogers

[Q] vs [10] B. Bencic

[13] J. Brady vs S. Zheng

[Q] vs E. Alexandrova

D. Kasatkina vs J. Pegula

bye vs [2] N. Osaka