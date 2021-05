WTA Roma: Muguruza al secondo turno, fuori Bencic e Mertens. La pioggia ferma il programma

Contrariamente a quanto avvenuto negli anni passati, gli organizzatori del WTA 1000 di Roma non hanno messo in campo alcuna delle prime otto teste di serie nel day-2 del torneo capitolino. Una tendenza adottata per alleggerire la giornata di mercoledì che adesso invece vedrà i 16 match di secondo turno più quelli che non riusciranno a completarsi quest oggi.

La pioggia, tanto chiamata dalle previsioni, è giunta infatti già verso le 3:30 del pomeriggio quando Garbine Muguruza e Patricia Maria Tig stavano per cominciare il loro match di primo turno. Un incontro che tra l’altro aveva già subito una importante modifica perché a inizio giornata era arrivato il forfait di Anastasia Pavlyuchenkova che aveva lasciato spazio alla rumena. Questo ha significato un importante cambiamento, perché la numero 12 ha potuto così avere vita molto più facile chiudendo comodamente per 6-1 6-2 e qualificandosi per un secondo turno dove avrà un’altra giocatrice proveniente dal tabellone cadetto: Bernarda Pera, che ha sconfitto Tamara Zidansek (altra qualificata) per 6-3 6-2.

A livello di sorprese, invece, c’è quella comunque abbastanza relativa della sconfitta di Belinda Bencic che, come nel 2019, si è arresa al Foro Italico di contro Kristina Mladenovic. La francese, lucky loser, si è imposta 6-3 6-4 essendo meno fallosa e mostrando più adattabilità alla superficie al contrario invece della svizzera, troppo spesso scollegata e molto nervosa. Al prossimo turno la francese avrà di fronte Petra Martic per provare a tornare agli ottavi dove potrebbe avere Serena Williams, che aprirà domani il torneo contro Nadia Podoroska, impostasi in rimonta contro la terza lucky loser in campo oggi, Laura Siegemund.

Tornando nella parte alta del tabellone, importante il risultato che ha visto Veronika Kudermetova rimontare Elise Mertens, numero 14 del seeding. Per la belga non c’è stato un vero recupero dopo il problema fisico di Madrid e si è visto soprattutto al servizio, dove è quasi andata in doppia cifra coi doppi falli, perdendo 4-6 6-2 6-3. Contro la russa, in grande spolvero in questo periodo della stagione, al secondo turno ci sarà Caroline Garcia che ha superato Elisabetta Cocciaretto.

Risultati

[PR] Y. Shvedova b. [WC] M. Trevisan 0-6 7-6(4) 7-6(6)

C. Garcia b. [WC] E. Cocciaretto 7-6(8) 6-2

V. Kudermetova b. [14] E. Mertens 4-6 6-2 6-3

B. Krejcikova b. S. Zheng 6-2 6-0

M. Keys b. [LL] S. Stephens 6-4 2-6 7-5

[12] G. Muguruza b. [LL] P. M. Tig 6-1 6-2

[Q] B. Pera b. [Q] T. Zidansek 6-3 6-2

[16] J. Konta vs A. Ostapenko

[Q] A. Tomljanovic vs M. Vondrousova 6-4 4-1 sospesa

[Q] A. Cornet vs A. Kerber

N. Podoroska b. [LL] l.. Siegemund 3-6 7-6(4) 6-1

[LL] K. Mladenovic b. [10] B. Bencic 6-3 6-4