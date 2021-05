WTA Parma: Errani ai quarti di finale, ora Stephens. Fuori di Giuseppe e Giorgi, sfida Gauff-Anisimova

C’è ancora un’azzurra ancora in gara a Parma, sede per questa settimana di un torneo WTA 250. Sara Errani è riuscita infatti a sfruttare benissimo la wild-card avuta dagli organizzatori per raggiungere i quarti di finale e avvicinare tantissimo il rientro in top-100 dopo circa 3 anni.

L’emiliana si è imposta oggi in quello che già sulla carta si annunciava come il match più duro di giornata, contro la spagnola Sara Sorribes Tormo, numero 7 del seeding.

Le due si somigliano tantissimo, Sorribes Tormo sembra un po’ una versione di Errani con qualche anno in meno. A tenacia e caparbietà difensiva sono tra le migliori giocatrici in circolazione, se poi messe nelle condizioni di esaltarsi sulla terra battuta ecco che la possibilità di avere almeno tre ore di lotta serrata aumentavano ancor di più. Purtroppo però, proprio allo scoccare della terza ora, Sorribes Tormo ha dovuto alzare bandiera bianca per un problema evidente alla coscia sinistra, ritirandosi sul punteggio di 6-4 5-7 2-2 40-40.

Per Errani, dunque, si spalancano le porte dei quarti di finale dove affronterà Sloane Stephens, che ieri ha faticato parecchio ma si è imposta 1-6 6-4 7-5 contro Daria Kasatkina. Nella parte bassa del tabellone, oltre a loro, c’è la sfida tra Wang Qiang (che ha superato con un doppio 6-4 Martina di Giuseppe) e la numero 2 del seeding Petra Martic, oggi vittoriosa 7-6(5) 6-3 contro Liudmila Samsonova.

Il big match però sarà nella parte alta, perché uno dei due quarti di finale vedrà di fronte Amanda Anisimova, numero 5 del seeding, e Cori Gauff, numero 3. Quest ultima ha eliminato nel match conclusivo di giornata Camila Giorgi col netto punteggio di 6-2 6-3. Infine, nello spazio che avrebbe potuto essere di Serena Williams si affronteranno Katerina Siniakova e Caroline Garcia, oggi vittoriosa 6-2 6-4 contro la qualificata Anna Lena Friedsam.

Risultati

[8] C. Garcia b. [Q] A. L. Friedsam 6-2 6-4

[3] C. Gauff b. C. Giorgi 6-2 6-3

[WC] S. Errani b. [7] S. Sorribes Tormo 4-6 7-5 2-2 ritiro

[8] Q. Wang b. [Q] M. di Giuseppe 6-4 6-4

[2] P. Martic b. [LL] L. Samsonova 7-6(5) 6-3