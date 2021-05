WTA Madrid: Barty, vittoria da numero 1. Si ferma la striscia vincente di Swiatek. Ai quarti anche Badosa

[1] A. Barty b. [14] I. Swiatek 7-5 6-4

Il primo confronto in carriera tra Ashleigh Barty e Iga Swiatek è stato appassionante e ha concesso tanti spunti, primo tra tutti una numero 1 del mondo che ha fatto la numero 1 del mondo in campo, rispedendo al mittente il primo tentativo di lasciare il segno. Una partita che prometteva tanto ed è stata all’altezza delle aspettative per quasi due set, tra scambi molto articolati e qualità generale di due ragazze che a tennis sanno giocare davvero bene.

Alla fine l’australiana si è imposta 7-5 6-4 e la differenza più importante l’ha fatta la testa, sua, e la disabitudine della polacca a trovarsi così vicina e così sotto pressione contro una big. Esattamente lo step su cui sta lavorando, e lo si era notato già in altre occasioni quest anno tra il quarto turno dell’Australian Open contro Simona Halep e il terzo turno di Dubai contro Garbine Muguruza. Di nuovo: parliamo di livelli veramente alti. E la precisazione è doverosa, perché dopo l’impatto estremamente brillante avuto sul match ha poi cominciato a faticare col ritmo al servizio cedendo male sul 5-5 e dando un vantaggio importante all’avversaria.

Barty lo sa, lo percepisce. Nel 2017 a Wuhan perse la prima finale importante della sua carriera contro Caroline Garcia dopo aver servito più volte per il match nel secondo set ed essere crollata poi nel terzo. Sa cosa vuol dire sentire il braccio un po’ più teso, cosa vuol dire perdere ritmo al servizio. Swiatek ha uno Slam, lo stesso che ha vinto lei, realizzato in due settimane con picchi di tennis incredibili, ma adesso arriva per lei il momento di stabilizzarsi come cliente fisso di quella top-20 che occupa con molta bontà da diversi mesi.

Il suo inizio era stato perfetto: ace a chiudere il primo game, subito break e vantaggio consolidato sul 3-0.

aggiornamenti a breve)