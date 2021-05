WTA Belgrado: Badosa e Osorio Serrano alla terza semifinale consecutiva. Per Konjuh la prima dal 2017

Malgrado la forte e incessante pioggia che si è abbattuta sul Novak Djokovic Tennis Centre, il WTA 250 di Belgrado sta riuscendo ad approcciare le fasi finali di un torneo che sulla carta deve finire domani e gli organizzatori non hanno voluto allungarsi oltre.

Siamo alle semifinali e domattina scenderanno in campo le 4 protagoniste rimaste in attesa poi della finale conclusiva non prima delle 18. Visto come oggi si sono concluse partite cominciate martedì, tutto sommato non è nemmeno una situazione disastrosa.

Oltretutto oggi è stata una giornata che ha detto tanto, perché le giocatrici giunte in semifinale hanno numeri da mettere bene in evidenza. La grande favorita a questo punto del tabellone è Paula Badosa, che ha colto la terza semifinale consecutiva dopo Charleston (500) e Madrid (1000) e da lunedì sarà sicura di un posto nelle prime 40 del mondo dimezzando di fatto il suo ranking proprio dal torneo sulla terra verde. La bella conferma è Maria Camila Osorio Serrano, la colombiana classe 2001 che un mese fa circa vinceva il primo titolo WTA in carriera e lo faceva nella “sua” Bogotá e replicando poi con una nuova semifinale la settimana dopo a Charleston. Anche per lei è la terza semifinale consecutiva, raggiunta tra tante vicissitudini e una fasciatura alla coscia che però le daranno la certezza della prima volta in top-100 e la prima volta per una colombiana da Mariana Duque Marino nel luglio del 2018. Poi c’è il graditissimo rientro di Ana Konjuh, alla prima semifinale dopo 4 anni, e la prima volta assoluta di Viktorija Tomova, lei addirittura sconfitta all’ultimo turno di quali proprio contro Konjuh e ripescata perché Anastasia Pavlyuchenkova è stata costretta al forfait.

Il cammino delle quattro è stato completamente marcato dal brutto tempo, ma in campo si son viste due giocatrici dominanti fin qui con Badosa protagonista di un cammino forse più semplice, sulla carta, rispetto a Konjuh. Così mentre la spagnola liquidava 6-3 6-2 Andrea Petkovic e 6-0 6-4 Mihaela Buzarnescu la croata si metteva in luce soprattutto per la vittoria al secondo turno contro la numero 2 del seeding Yulia Putintseva per 6-3 6-4 prima di replicare oggi con un 6-4 6-2 alla semifinalista del Roland Garros 2020 Nadia Podoroska.

Per Osorio Serrano e Tomova, invece, le peripezie sono state diverse. La giovanissima colombiana è passata dalle qualificazioni faticando fin dall’esordio contro Dalma Galfi e spuntandola solo 6-4 al terzo. Poi nel primo turno del tabellone principale l’incredibile rimonta da 4-0 e 40-0 di ritardo nel set decisivo contro Shuai Zhang e infine ieri la rimonta contro Kamilla Rakhimova da 2-0 40-30 per la russa nel terzo set fino al match di oggi, apparentemente il più agevole, contro Aliaksandra Sasnovich dove si è imposta 6-4 6-2. La bulgara, infine, si è messa in luce soprattutto nella giornata odierna dove ha vinto due partite su due ed entrambe imponendosi al set decisivo: 6-2 4-6 6-2 contro il gioiellino canadese Leylah Fernandez e 6-2 1-6 7-5 contro l’altra qualificata Reka Luca Jani.

Domani le semifinali: Badosa contro Tomova e Konjuh contro Osorio Serrano.

Risultati

quarti di finale

[LL] V. Tomova b. [Q] R. L. Jani 6-2 1-6 7-5

[4] P. Badosa b. R. Peterson 6-2 6-4

[Q] M. C. Osorio Serrano b. A. Sasnovich 6-4 6-2

[Q] A. Konjuh b. [6] N. Podoroska 6-4 6-3