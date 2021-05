Internazionali d’Italia: la pioggia ferma Tsitsipas, anche Sonego giocherà domani

Tutto rinviato a domani per Lorenzo Sonego, che non ha neppure cominciato il suo match contro Rublev. Dopo un pomeriggio tormentato alle 20,15 è arrivato lo stop definitivo, che rinvia a domani la conclusione dei quarti di finale maschili e femminili. Erano rimaste da gocare due partite intere, quelle tra Sonego e Rublev appunto, e l’ultimo quarto femminile tra Svitolina e Swiatek, e il secondo set (forse solo quello) del match tra Djokovic e Tsitsipas che il greco stava conducendo per 6-4 2-1 con break. Ecco le brevi note del match interrotto alle 19.11.

Il primo set è stato molto bello, soprattutto nelle fasi iniziali, con Djokovic che ha perso subito il servizio ma ha poi uno splendido game in risposta, agevolato da una mezza sciocchezza di Tsitsipas sul 30 pari. Ma a parte quella Djokovic è riuscito a piazzare due risposte di rovescio e un paio di lungolinea, sempre di rovescio, davvero favolosi, e se non gli è bastato per recuperare il break un po’ è stato perché Tsitsipas non è rimasto a guardare e un altro po’ perché il serbo alternava queste prodezze ad errori un po’ banali. Mentre Djokovic faceva e disfaceva anche Tsitsipas però reggeva lo scambio con una solidità che ormai non dovrebbe sorprendere più. Il greco andava addirittura 4-1 “pesante” prima di rilassarsi un po’, cosa che ha permesso a Djokovic di avvicinarsi fino al 4-3. A quel punto è arrivata la prima interruzione per la pioggia. Al rientro, più di tre ore dopo, Tsitsipas ha tenuto bene i suoi due turni di servizio e ha chiuso il set.

Dopo due game di assestamento, il secondo set aveva immediatamente preso la strada del greco, grazie ad un break conquistato di forza da Tsitsipas, aiutato dal solito errore con lo smash di Djokovic. Ma a parte quella sciocchezza, Tsitsipas ha avuto modo di mostrare quanto il suo livello sia ormai identico a quello del rivale, almeno nei Masters 1000, procurandosi la seconda palla break con un terribile dritto, prima di approfittare di un rovescio in mezzo alla rete di Djokovic. Erano le 19,11 e la partita si interrompeva ancora. Non ricomincerà più per oggi.

Quarti di finale

[1] N Djokovic vs [5] S. Tsitsipas 4-6 1-2 sospesa per pioggia

L. Sonego vs [7] A. Rublev

R. Opelka b. [Q] F. Delbonis 7-5 7-6(2)

[2] R. Nadal b. [6] A. Zverev 6-3 6-4