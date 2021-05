Indian Wells si giocherà in ottobre 2021: dalle date si capirà la ricostruzione dei calendari ATP e WTA

Con un comunicato ufficiale, il direttore del torneo di Indian Wells Tommy Haas annuncia che gli eventi ATP Masters 1000 e WTA 1000 si giocheranno nel corso di questa stagione dopo la cancellazione a marzo a causa del lockdown della California.

La data è una novità assoluta per gli organizzatori e ancora non c’è piena certezza, ma viene già garantita la presenza in ottobre. Da questo si arriverà probabilmente a un nuovo stravolgimento dei calendari ATP e WTA per l’ultima parte di stagione, con la trasferta in Asia che diventa probabilmente a rischio.

Dando uno sguardo alla situazione ipotetica, le eventuali date potrebbero essere dal 4 al 18 ottobre: il circuito ATP ha in programma il 500 di Pechino dal 4 al 10, mentre dall’11 al 18 ci sarebbe Shanghai; il circuito WTA ha il WTA 1000 di Pechino dal 4 al 10 e poi tre tornei tra cui quelli asiatici di Hong Kong e Tianjin.

Tornando alla realtà attuale, il comunicato recita: “Il torneo BNP Paribas Open, un evento combined, si terrà nell’ottobre 2021, è stato annunciato dal direttore del torneo Tommy Haas. Le date del torneo verranno annunciate al momento della conferma del calendario autunnale da parte di ATP e WTA”. Il momento potrebbe avvenire durante Wimbledon, anche se è probabile che gli sviluppi sul blocco “Asia” potrebbero arrivare anche prima.