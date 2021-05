ATP Lione, è grande Italia: volano Musetti e Sinner

E’ grande Italia a Lione, con le nostre due più fulgide speranze assolute protagonite.

Jannik Sinner rischia ma approda al secondo turno in Francia. Il 19enne di Sesto Pusteria, numero 17 Atp e sesto favorito del seeding, riesce ad avere la meglio su Aslan Karatsev, numero 25 del mondo, per 0-6 6-3 6-4 dopo oltre due ore e mezza di gioco e un’interruzione di un’ora e un quarto causa pioggia.

Sinner, che aveva perso in tre set l’unico precedente nei quarti sul cemento di Dubai a marzo, sfiderà al secondo turno il francese Arthur Rinderknech, numero 125 del mondo, che ha avuto la meglio su Mikael Ymer per 6-3 6-7(4) 6-2.

Avanti anche Lorenzo Musetti. Il 19enne di Carrara, n.88 del ranking (in tabellone come “alternate” al posto di Lorenzo Sonego, splendido semifinalista al Foro Italico), dopo aver eliminato all’esordio il canadese Felix Auger-Aliassime, n.19 ATP e settima testa di serie, finalista in questo torneo nel 2019, ha battuto 6-3 1-6 6-4, in due ore esatte di partita, lo statunitense Sebastian Korda, 20enne “figlio d’arte”, n.65 del ranking.