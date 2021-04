WTA Madrid: forfait di Muguruza per una lesione muscolare

Garbine Muguruza non recupera dal problema fisico maturato a Charleston.

È costretta a gettare la spugna a poche dal match d’esordio nel WTA 1000 di Madrid contro Sloane Stephens.

La spagnola, una delle più attese dopo il bell’inizio di stagione e un quarto di tabellone fattibile per vederla in semifinale, ha annunciato che non è riuscita a recuperare al 100% malgrado essere arrivata nella capitale spagnola con una settimana di anticipo e aver fatto il possibile tra terapie e allenamenti per rimettersi in carreggiata.

Nel comunicato fa riferimento a una lastra fatta negli ultimi giorni e che avrebbe dovuto dare la luce verde alla sua partecipazione, ma così non è stato. La lesione muscolare alla gamba è ancora presente e il consiglio dei medici è stato quello di fermarsi per evitare complicazioni. Al suo posto entra Danka Kovinic come lucky loser e affronterà più tardi Sloane Stephens.