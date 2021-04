WTA Charleston: Muguruza e Kvitova agli ottavi. Forfait Giorgi, fuori Trevisan

Giornata piuttosto regolare a Charleston, dove il torneo WTA 500 ha visto le prime big scendere in campo e nessuna di loro ha steccato.

Molto bene Garbine Muguruza, che ha comodamente liquidato Magdalena Frech per 6-3 6-1. Come la spagnola, anche Petra Kvitova ha aperto il proprio cammino contro una qualificata: Storm Sanders le ha però dato più filo da torcere soprattutto nel primo set dove il punteggio è stato sempre molto in equilibrio e soltanto al tie-break, finito 7-4, la bi-campionessa di Wimbledon ha preso vantaggio chiudendo poi 7-6(4) 6-2.

Tra le partite di primo turno, invece, si segnala l’uscita di Martina Trevisan che continua così il momento piuttosto negativo e in questo 2021 ha vinto soltanto nel primo turno di qualificazioni al WTA 1000 di Dubai, rimontando da 0-3 nel set decisivo contro Arina Rodionova. La top-100 è ora ufficialmente a rischio, anche perché lo scongelamento del ranking WTA l’ha fatta scendere dal numero 90 al numero 99 e il margine è pressoché nullo.

Buon esordio per Sloane Stephens (6-2 6-4 contro Xinyu Wang) e il giovane talento canadese Leylah Annie Fernandez, vincitrice 6-3 6-1 contro la testa di serie numero 16 Shuai Zhang.

Risultati

secondo turno

[6] G. Muguruza b. [Q] M. Frech 6-1 6-3

[11] Y. Putintseva b. Z. Diyas 6-2 6-2

[3] P. Kvitova b. [Q] S. Sanders 7-6(4) 6-2

primo turno

S. Rogers b. K. Mladenovic 6-4 6-3

A. Sevastova b. A. Potapova 6-3 6-3

R. Zarazua vs [WC] E. Navarro

S. Stephens b. [Q] Xin. Wang 6-2 6-4

L. Fernandez b. [16] S. Zhang 6-3 6-1

D. Kovinic b. [Q] G. Talaba 7-6(4) 6-4

[WC] H. Baptiste b. [LL] C. Dolehide 6-3 6-3

[12] O. Jabeur b. M. Trevisan 6-2 6-2

[14] C. Gauff vs T. Pironkova

L. Samsonova b. N. Hibino 6-2 6-1