WTA Bogotá: fuori Gatto Monticone, sarà Zidansek ad affrontare Errani nei quarti di finale

Niente da fare per Giulia Gatto Monticone, sconfitta al secondo turno del WTA 250 di Bogotá.

In Colombia la tennista piemontese, proveniente dalle qualificazioni, si è arresa contro la numero 5 del tabellone Tamara Zidansek.

La slovena, tennista ormai costante in top-100 e che adora i campi in terra battuta, si è imposta per 6-2 6-3 e si prepara all’impegno forse più delicato, contro Sara Errani. L’evoluzione del tabellone fin qui, infatti, fa sì che lei sia l’ultima testa di serie nella parte bassa: Sara Sorribes Tormo (numero 2) è stata superata all’esordio proprio da Errani; Arantxa Rus (numero 3) ha ceduto il passo contro Nuria Parrizas Dias e Yafan Wang si è spenta contro Viktorija Tomova, che assieme a Parrizas Dias ha ottenuto il primo quarto di finale nel circuito maggiore.

Guardando invece alla parte alta, con l’uscita di scena di ieri della numero 1 del seeding Saisai Zheng e della numero 6 Jasmine Paolini, è rimasta solo Tereza Martincova (numero 7) come testa di serie in mezzo a molte giocatrici dal ranking oltre la top-100. Non è stato facile quest anno per Bogotà trovare qualche presenza da top-50, Clara Tauson che aveva appena vinto a Lione era addirittura testa di serie numero 4 malgrado fosse 101 del mondo. Per questo, le opportunità sono enormi soprattutto per Sara che bravissima a crearsi il varco nel tabellone ha una chance d’oro per raccogliere punti importanti.

Risultati

[WC] M. C. Osorio Serrano vs [7] T. Martincova

[Q] D. Seguel vs [Q] H. Tan

[5] T. Zidansek b. [Q] G. Gatto Monticone 6-2 6-3