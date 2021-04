WTA Bogotá: Errani e Gatto Monticone raggiungono Paolini agli ottavi

Bel risultato della squadra italiana a Bogotá, sede di uno dei primissimi tornei WTA sulla terra battuta.

L’altura colombiana fin qui ha regalato soprattutto sorrisi e così Sara Errani e Giulia Gatto Monticone (passata dalle qualificazioni) hanno raggiunto Jasmine Paolini al secondo turno.

Ieri la toscana si era comodamente imposta 6-3 6-1 contro Kristie Ahn, mentre oggi la protagonista principale è stata Errani. L’ex top-5, alla continua ricerca di un posto in top-100 dopo ormai diversi mesi di esilio, ha da difendere questa settimana i 72 punti conquistati proprio su questi campi nel 2019 quando fu eliminata (da lucky loser) ai quarti di finale. Aveva un brutto esordio perché trovava una Sara Sorribes Tormo in gran forma durante il mese di marzo, eppure è emersa vittoriosa dalla prevedibile lotta serratissima per 7-5 7-5.

Ci sono volute oltre due ore, con anche il brivido di una rimonta subita da 5-1 e servizio nel secondo parziale, ma Sara si è ben comportata soprattutto a livello mentale nelle fasi più importanti del match. Ha corso, ha faticato, ha resistito ad alcuni passaggi a vuoto per imporsi poi al dodicesimo game, rientrando nel primo parziale da 5-4 e servizio per la spagnola e nel secondo fermando il parziale di 4 game consecutivi per la numero 2 del tabellone con un turno di battuta chiuso a zero che ha fatto da preludio a uno 0-30 in risposta a cui Sorribes Tormo non ha potuto fare nulla.

Agli ottavi avrà un’altra spagnola: Aliona Bolsova. In caso di approdo ai quarti di finale troverà invece la vincente della sfida tra Tamara Zidansek (numero 5 del seeding e vittoriosa 6-0 7-5 contro Anna Kalinskaya) e l’altra azzurra Gatto Monticone. La piemontese ha fatto una bella rimonta contro Astra Sharma, finalista su questi campi nel 2019 grazie anche all’importante altura che dava maggiore efficacia al suo servizio. Oggi Giulia ha rimontato un set di ritardo imponendosi 4-6 7-5 6-1.

Risultati

[WC] M. C. Osorio Serrano vs S. Vickery

[7] T. Martincova b. L. Kung 4-6 6-4 6-4

[4] C. Tauson vs [Q] D. Seguel

M. Buzarnescu vs [Q] H. Tan

[Q] L. Arruabarrena vs [WC] J. Plazas

[3] A. Rus b. I. M. Bara 6-4 5-7 6-4

[5] T. Zidansek b. A. Kalinskaya 6-0 7-5

[Q] G. Gatto Monticone b. A. Sharma 4-6 7-5 6-1

S. Errani b. [2] S. Sorribes Tormo 7-5 7-5