Ranking ATP/WTA: Sinner n. 19. Rublev supera Federer

Jannik Sinner irrompe nella top twenty del ranking ATP. L’altoatesino, pur uscito al secondo round nel Master 1000 di Monte-Carlo (ma dinanzi al n .1 Djokovic), guadagna tre posizioni, divenendo numero 19. Ora è il secondo miglior azzurro dietro a Matteo Berrettini, stabile al decimo posto, dato che Fabio Fognini ha visto scadere dopo due anni i punti del successo nel torneo monegasco del 2019.

Nonostante sia riuscito ad approdare ai quarti anche stavolta, sfruttando il tabellone favorevole, il ligure scivola indietro di nove posizioni: dalla diciottesima alla ventisettesima. In leggero calo Lorenzo Sonego (32; – 4), che esce dai primi trenta dopo solo una settimana (ma ha buone chance di rientrarvi a breve).

Sono sempre dieci gli italiani tra i primi cento. Vi figurano infatti anche Stefano Travaglia (63; + 4), Salvatore Caruso (81; + 8 con il secondo turno raggiunto dalle qualificazioni), Lorenzo Musetti (87; – 3), Marco Cecchinato (94; – 2), Andreas Seppi (96; 0) e Gianluca Mager (98; – 1).

Entro la duecentesima posizione troviamo Federico Gaio (138; – 2), Paolo Lorenzi (159; – 5), Alessandro Giannessi (165; + 1), Thomas Fabbiano (166; + 5), Lorenzo Giustino (179; – 11) e Roberto Marcora (190; 0).

Fra i top ten si registra il sorpasso di Andrey Rublev ai danni di Roger Federer. Il russo, finalista a Monte-Carlo (dove nei quarti ha battuto Rafa Nadal), si appropria della settima piazza, stabilendo il career high e relegando in ottava il venti volte campione Slam.

Per il resto, guadagnano posizioni di rilievo David Goffin (12; + 3), giunto nei quarti, e i semifinalisti Casper Ruud (24; + 3) e Daniel Evans (26; + 7).

Più in basso, sono in forte ascesa Alejandro Davidovich Fokina (48; + 10), anch’egli spintosi nei quarti, Lucas Pouille (72; + 14), fermatosi agli ottavi, e Roberto Carballes Baena (91; + 14), vincitore del secondo Challenger di Belgrado.

Nulla si muove nei piani alti del ranking WTA, sempre guidato da Ashleigh Barty davanti a Naomi Osaka. Sale al venticinquesimo posto (+ 2) la tunisina Ons Jabeur, finalista nel secondo torneo di Charleston.

A imporsi, a sorpresa, in South Carolina è stata Astra Sharma. L’australiana, al primo centro in carriera, mette a segno un sontuoso + 45 passando da n. 165 a n. 120. Il suo primato personale resta per il momento il n. 85 toccato nel giugno di due anni or sono.

Bene anche l’emergente colombiana Maria Camila Osorio Serrano (117; + 18), che, dopo il titolo colto a Bogotà la settimana precedente, ha raggiunto le semifinali.

Si confermano due le azzurre tra le prime cento, Camila Giorgi (81; 0) e Martina Trevisan (100; – 1). Seguono Jasmine Paolini (104; 0), Elisabetta Cocciaretto (111; 0), Sara Errani (112; 0) e Giulia Gatto Monticone (170; – 1).

I top ten del ranking ATP: 1 Novak Djokovic, 2 Daniil Medvedev, 3 Rafael Nadal, 4 Dominic Thiem, 5 Stefanos Tsitsipas, 6 Alexander Zverev, 7 Andrey Rublev (+ 1), 8 Roger Federer (- 1), 9 Diego Schwartzman, 10 Matteo Berrettini.

Le top ten del ranking WTA: 1 Ashleigh Barty, 2 Naomi Osaka, 3 Simona Halep, 4 Sofia Kenin, 5 Elina Svitolina, 6 Bianca Andreescu, 7 Aryna Sabalenka, 8 Serena Williams, 9 Karolina Pliskova, 10 Petra Kvitova.