Nuovo torneo ATP in Italia: a Parma l’Emilia Romagna Open dal 22 al 29 maggio

Per la prima volta nella loro storia le città di Parma e Montechiarugolo ospiteranno un torneo ATP.

Dal 22 al 29 maggio l’Emilia-Romagna Open, un torneo ATP 250 su terra rossa, si terrà nel cuore dell’Emilia, al Tennis Club President di Montechiarugolo, ponendosi in calendario come prologo del Roland Garros. L’evento, fortemente voluto dalla Regione Emilia-Romagna, promette spettacolo.

Le novità della manifestazione sono state illustrate questa mattina in video conferenza stampa dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, dal presidente MEF Tennis Events, Marcello Marchesini, dal direttore del Tennis Club President, Fabio Rossi e dal capo della segreteria politica della Giunta, Giammaria Manghi.

In collegamento anche il sindaco di Montechiarugolo, Daniele Friggeri, e il vicesindaco di Parma, Marco Bosi. L’organizzazione della manifestazione spetterà, come di consueto, a MEF Tennis Events, già protagonista in tornei Challenger in Italia e all’estero. Tra questi vanno ricordati gli eventi dei Comuni di Parma, Montechiarugolo e Forlì, che hanno visto negli ultimi due anni i trionfi dell’ex numero 5 al mondo Tommy Robredo, del talentuoso statunitense Frances Tiafoe e dell’azzurro Lorenzo Musetti.