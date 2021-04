ATP Sardegna: avanzano Basilashvili e Fritz

Tempo di ottavi di finale al Sardegna Open.

Sui campi in terra rossa di Cagliari sono andati in scena quattro incontri: in apertura di programma, Jan Lennard Struff si è sbarazzato di Liam Broady mentre Aljaz Bedene, giustiziere di Giulio Zeppieri nel turno d’esordio, ha avuto la meglio su Egor Gerasimov.

Avanza anche Nikoloz Basilashvili: nel match più equilibrato del giorno, il georgiano – vincitore il mese scorso del torneo di Doha – ha impiegato tre ore per superare Jozef Kovalik. E, in chiusura, gioisce Taylor Fritz: un’ora e trentatré per estromettere Andrej Martin.

Giovedì torneranno in campo i tre italiani ancora in gara: Cecchinato apre il programma contro Hanfmann, poi Musetti-Evans e Sonego – che ha goduto di un bye al primo turno – contro Simon.

RISULTATI

J. Struff b. L. Broady 6-4 6-2

A. Bedene b. E. Gerasimov 6-4 7-6(5)

N. Basilashvili b. J. Kovalik 4-6 6-4 7-5

T. Fritz b. A. Martin 6-2 7-6(4)