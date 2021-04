ATP Monte Carlo: vince la pioggia, perde Musetti

Comincia male il secondo Masters 1000 della stagione, quello più glamour, secondo chi se ne intende, va a sapere perché. Dopo aver giocato per una mezzoretta una pioggia insistente ha impedito che si completasse la prima giornata e da domani, pioggia permettendo, sarà festa grande, forse si giocherà anche in Liguria. Ma siccome le brutte notizie non arrivano mai da sole, una delle poche partite concluse è stata quella di Lorenzo Musetti, sl quale a dire ilv ero non nutrivamo particolari speranze. L’avversario era infatti uno di quelli da prendere con le molle, e per qualche altro mese almeno – più in là non ha senso guardare – sarà fuori dalla portata del nostro giovane rappresentante. Karatsev, sorprendente semifinalista all’Australian Open, ha un gioco troppo pesante per Musetti, soprattutto per il suo dritto al quale serve un po’ di tempo, esattamente quello che Aslan non ama concedere, visto che mena come un fabbro. Musetti ha avuto le sue occasioni nel sesto game, quando non è riuscito a trasformare nessuna delle 4 palle break, poco prima di andare a riposarsi per circa quattro ore. Al rientro Karatsev ha fatto il suo, cioè non ha rischiato niente al servizio e ha punto Musetti in risposta. Nel quarto game Lorenzo si è salvato, nel decimo no, e la partita si è chiusa lì. Servirà anche questa.

La pioggia ha invece salvato Caruso, che stava riuscendo a perdere con il numero 388 del mondo, il monegasco Lucas Catarina. Caruso ha perso il primo set al tiebreak e nel secondo ha subito il break in apertura. Il gioco si è interrotto sul 3-2 40/30 per Catarina e non sarà semplice per Caruso rimettersi in carreggiata. Speriamo.

C’erano altri tre italiani in campo, ma solo Fabbiano è riuscito a giocare – e a perdere – un set, contro Hurkacz. Rinviati a domani sia Cecchinato che Fognini, chissà dove giocheranno.

Primo turno

D. Evans vs D. Lajovic 6-3 sosp.

[Q] T. Fabbiano vs [13] H. Hurkacz 3-6 1-0 15/0

A. Karatsev b. [WC] L. Musetti 6-3 6-4

J Millman b. U. Humbert 6-3 6-3

F. Auger Aliassime vs [16] C. Garin 4-2 30/30 sosp.

A. Davidovich Fokina b. A. de Minaur 6-4 7-6(3)

[Q] S. Caruso vs [WC] L. Catarina 6-7(3) 2-3 30/40 sosp.

T. Paul b. [LL] P. Martinez 4-1 rit.

J. Chardy vs A. Bublik 5-4 sosp.